"Енергоатом" закінчив 2017 рік із збитками у розмірі 1,3 мільярда гривень

У 2016 році підприємство отримало 232,8 мільйона гривень чистого прибутку.

Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом", що є оператором усіх діючих атомних станцій України, в 2017 році отримало 1,3 мільярда гривень збитку, тоді як 2016 рік підприємство завершило з чистим прибутком 232,8 мільйонів гривень.

Читайте також"Енергоатом" планує до кінця року завершити будівництво першої черги ЦСВЯП

Про це повідомляє прес-служба "Енергоатому" з посиланням на звіт компанії за 2017 рік.

Згідно зі звітом, чистий прибуток "Енергоатому" від реалізації продукції в 2017 році зріс порівняно з 2016 роком на 6,7% - до 38,488 мільярда гривень з 36,068 мільярда гривень.

Валовий прибуток "Енергоатому" за звітний період скоротився до 4,8 мільярда гривень з 5,7 мільярда гривень в 2016 році.

Довідка УНІАН. Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На "Енергоатом" покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

По встановленої потужності ядерних енергоблоків Україна займає сьоме місце у світі. Всі реактори типу ВВЕР. В Україні діє 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, з 6 реакторами загальною потужністю 6000 МВт є найбільшою в Європі.