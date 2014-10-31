Продан розказав, коли Росія відновить поставки газу в Україну



Про це у четвер в Брюсселі на прес-конференції повідомив міністр палива та енергетики України Юрій Продан.

„Постачання буде відновлено після сплати першого траншу в розмірі 1,450 млрд. Щодо обсягів (які будуть постачатися), то ми зробимо передоплату. «Нафтогаз» і «Газпром» - будемо тісно працювати у відповідності до угоди”, - сказав він.

Таким чином, український міністр висловив впевненість у забезпеченні газом споживачів.

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Довідка УНІАН. Переговори про врегулювання цінового питання між НАК «Нафтогаз України» і «Газпромом» продовжувалися з травня 2014 року.

«Газпром» з 16 червня 2014 року перевів Україну на попередню оплату поставок російського газу, знизивши подачу палива для українських споживачів до нуля і залишивши лише обсяги прокачування для європейських споживачів.

30 жовтня в Брюсселі було підписано документи щодо вирішення газової суперечки між Києвом та Москвою.