Уряд Росії найближчими днями підтвердить знижку на газ для України – Новак



Про це в Брюсселі повідомив міністр енергетики Росії Олександр Новак на прес-конференції, яка відбулася після переговорів щодо врегулювання спірних газових питань між Україною та Росією, передає власний кореспондент УНІАН.

„Ми домовилися, що російська сторона на період листопад-березень запропонує знижку 100 доларів. Найближчими днями уряд Росії ухвалить відповідне рішення, яким підтвердить цю знижку. Ми також не будемо застосовувати принцип «бери чи плати» на цей період”, - сказав він.

Новак запевнив, що Росія відновить постачання газу Україні відразу після отримання передоплати.

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„Україна підтвердила, що має кошти на оплату постачання 4 млрд кубічних метрів газу у листопаді та грудні. Тому, базуючись на передоплаті, - як скоро ми отримаємо оплату і, відповідно до наших домовленостей щодо рахунків та оплати, ми будемо постачати необхідний обсяг газу”, - додав російський міністр.

Нагадаємо, пізно ввечері 30 жовтня завершилися тристоронні переговори Україна-РФ-ЄС, на яких було домовлено, що ціна на газ для України до березня 2015 року буде фіксованою і становитиме 385 доларів за тисячу кубометрів газу, а також, що Україна до кінця року сплатить 3,1 млрд доларів заборгованості.

Раніше стосовно тимчасової ціни на газ у 385 дол. за тис. кубометрів позиції української і російської сторін розходилися. За словами міністра енергетики РФ Олександра Новака, тимчасова ціна на газ для України формується на підставі 100 дол. знижки, що надається урядом Росії.

У свою чергу міністр палива та енергетики України Юрій Продан заявляв, що Україна погодиться на тимчасову ціну в 385 дол. за тис. кубометрів за умови, що вона буде зафіксована в комерційному контракті без прив`язки до 100 дол. знижки. Також Продан наголошував, що лише за такої умови Україна готова виплачувати «Газпрому» 3,1 млрд дол. у рахунок майбутніх поставок.