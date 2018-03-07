Три країни подали заявки на вступ до ОПЕК

Чад, Конго та Малайзія вже направили заявки, і в ОПЕК почали їх розглядати

Чад, Конго і Малайзія направили заявки на вступ в Організацію країн-експортерів нафти (ОПЕК).

Читайте такожУ світі дорожчає нафта - ринок чекає підсумків зустрічі ОПЕК зі сланцевиками

Про це заявив міністр гірничорудної промисловості і вуглеводнів Екваторіальної Гвінеї Габріель Мбега Обиангу Ліма, передають РИА Новости.

"В Африці є такі країни, як Конго, Чад, вони - перспективні виробники, які зацікавлені. Звичайно, вони не займаються виробництвом вже зараз, вони розвиваються, але в кінцевому рахунку вони можуть досягти позначки в три-чотири тисячі барелів на день", - розповів міністр.

За його словами, три країни вже направили заявки, і в ОПЕК почали їх розглядати.