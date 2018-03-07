Три країни подали заявки на вступ до ОПЕК
11:46, 07 березня 2018Енергетика
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Чад, Конго та Малайзія вже направили заявки, і в ОПЕК почали їх розглядати
Ілюстрація REUTERS
Чад, Конго і Малайзія направили заявки на вступ в Організацію країн-експортерів нафти (ОПЕК).
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Про це заявив міністр гірничорудної промисловості і вуглеводнів Екваторіальної Гвінеї Габріель Мбега Обиангу Ліма, передають РИА Новости.
"В Африці є такі країни, як Конго, Чад, вони - перспективні виробники, які зацікавлені. Звичайно, вони не займаються виробництвом вже зараз, вони розвиваються, але в кінцевому рахунку вони можуть досягти позначки в три-чотири тисячі барелів на день", - розповів міністр.
За його словами, три країни вже направили заявки, і в ОПЕК почали їх розглядати.
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