Україна дала відсіч "Газпрому" в "газовій війні", але спочивати на лаврах рано - експерти

Експерти побоюються: після того, як Москва не отримала бажаного шляхом зниження прокачування газу, можна очікувати диверсій, кібератак на ГТС.

Україна вперше за всю історію змогла дати відсіч "Газпрому" у багаторічної газовій війні. Але якщо спочивати на лаврах, перемога може вислизнути.

У цьому раунді перемога дісталася українському НАК. Але експерти попереджають: враховуючи те, що Україна сильно залежить від транзиту російського газу й зацікавлена в його збереженні, радіти рано. Про це йдеться у матеріалі "Нового времени".

Зазначається, що оголосивши про розірвання контрактів з "Нафтогазом", "Газпром" пішов шляхом попередньої ескалації конфлікту, який не раз успішно застосовував в інших спорах. Російська монополія прагне мінімізувати наслідки рішень Стокгольмського арбітражу, змусивши українську сторону сісти за стіл переговорів.

І крім того, натиснути на Європу, поставивши ЄС перед загрозою припинення українського транзиту. Довівши тим самим західним партнерам користь від наявності обхідних шляхів доставки російського енергоносія. Йдеться про чинний газопровід "Північний потік" потужністю приблизно 55 млрд куб. м в рік, який прокладений по дну Балтійського моря з Росії до Німеччини. А також про його споруджуване розширення — так званий "Північний потік–2", яка подвоїть пропускну спроможність першого проекту.

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"Поки противниками другого потоку є Польща, країни Балтії, Скандинавії, США, а також — частково — сам Європейський союз, який прагне обмежити Росію на ринку ЄС. І Кремль усіма способами намагається схилити західних споживачів до схвалення побудови свого трубопроводу. Для України Північний потік–2 украй невигідний", - розповідають журналісти.

Але все одно, на думку опитаних ЗМІ аналітиків, шанси Кремля схилити чашу терезів на свою сторону у справі "Північного потоку–2" залишаються високими — приблизно 50/50.

"Тому для офіційного Києва у всій цій ситуації краще не сподіватися на сприятливі для нього рішення європейців, а підстрахуватися. Для цього Україні слід створити міжнародний консорціум з управління українською газотранспортною системою (ГТС) за участю компаній, зацікавлених купувати блакитне паливо з РФ", - наголосили в ЗМІ.

Поки ж Києву варто готуватися до найгіршого. Експерти побоюються: після того як Москва не отримала бажаного шляхом зниження прокачування газу, можна очікувати диверсій, кібератак на ГТС. Так росіяни спробують довести неспроможність українського трубопроводу.

Керівництво "Нафтогазу" вже посилило охорону системи вітчизняних трубопроводів. Крім того, ще одним виходом для України в газовій війні з Москвою міг би стати власний видобуток. "Його потрібно розвивати, виходити на формулу нульового імпорту, не закуповувати імпортний газ за кордоном", — вважає Роман Опімах, виконавчий директор Асоціації газодобувних компаній. Потенціал для цього, на його думку, є.

На думку Корольчука з Фонду енергетичних стратегій, якщо уряд не забезпечить інвестицій у ГТС за рахунок приходу західного партнера і не почне проводити прозору політику у сфері видачі ліцензій на нафтогазодобування, так важко здобута перемога в Стокгольмському арбітражі може виявитися марною.

Повний текст статті читайте у свіжому випуску журналу "Новое время страны" від 7 березня 2018 року