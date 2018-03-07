"Укргідроенерго" за рік скоротило прибуток на третину

Також наголошується, що чистий прибуток компанії за цей період скоротився на 5% - до 5,7 мільярда гривень.

Державна компанія "Укргідроенерго", оператор українських гідроелектростанцій та гідроакумулюючих станцій, у 2017 році порівняно з 2016 роком знизила чистий прибуток на 33,6% - 1,466 мільярда гривень.

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Про це повідомляє прес-служба компанії.

Також наголошується, що чистий дохід компанії за звітний період скоротився на 5% - до 5,7 мільярда гривень.

Як повідомляв УНІАН, за перше півріччя 2017 року "Укргідроенерго" збільшило чистий прибуток на 12% - до 1,3 мільярда гривень.

Довідка УНІАН. "Укргідроенерго" експлуатує 103 гідроагрегату на 10 гідроелектростанції на Дніпрі та Дністрі: Київської, Канівської, Кременчуцької, Середньодніпровської, Дніпровської ГЕС-1 і ГЕС-2, Каховської ГЕС, Київської гідроакумулюючої електростанції (ГАЕС), Дністровської ГЕС та Дністровської ГАЕС (Дністровська ГАЕС знаходиться на етапі завершення будівництва), загальна встановлена потужність яких становить 5744 МВт.

Робота ГЕС та ГАЕС забезпечує покриття пікових навантажень, регулювання частоти та потужності в енергосистемі України.