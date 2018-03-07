НАБУ відкрило справу проти службовців НКРЕКП за рішення на користь компанії Ахметова - ЗМІ

У рамках досудового розслідування досліджуються, зокрема, обставини прийняття Нацкомісією рішень щодо порядку розподілу уповноваженим банком коштів з поточного рахунку із спеціальним режимом використання ДП «Енергоринок».

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) у лютому 2018 року порушило кримінальне провадження стосовно зловживань службовим становищем посадових осіб Національної комісії що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) під час прийняття регуляторних рішень на користь енергетичних підприємств холдингу «ДТЕК» бізнесмена Ріната Ахметова.

Читайте такожЕксперт розповів, як ДТЕК Ахметова занижує свої зобов'язання зі сплати ренти

Про це «Нашим грошам» стало відомо під час допиту журналіста видання детективом НАБУ з цього приводу.

Провадження порушено за ст. 364 і 191 ККУ.

«З наявних матеріалів НАБУ вбачає, що упродовж 2016-2017 років службові особи НКРЕКП, зловживаючи службовим становищем, діючи в інтересах товариств енергетичного холдингу «ДТЕК», приймали регуляторні рішення на користь зазначених товариств, внаслідок чого спричинено тяжкі наслідки інтересам інших виробників електроенергії», - йдеться у повідомленні.

У рамках досудового розслідування досліджуються, зокрема, обставини прийняття НКРЕКП рішень щодо порядку розподілу уповноваженим банком коштів з поточного рахунку із спеціальним режимом використання ДП «Енергоринок».

Нагадаємо, у грудні 2016 року за результатами низки рішень НКРЕКП та Міненерговугілля держпідприємство «Енергоринок» перерахувало компаніям «ДТЕК» 676 млн грн і ще 10 млн грн державним енергокомпаніям за боргами. Водночас, за алгоритмом, визначеним законом «Про електроенергетику», ці кошти мали бути розподілені між підприємствам теплової, атомної, річкової, альтернативної електрогенерації та «Укренерго». Однак, за рішенням НКРЕКП, окрім теплогенерації, грошей не отримав ніхто.

У 2017-2018 роках НКРЕКП і Міненерго знову прийняли низку рішень, за якими «Енергоринок» взяв кредит у розмірі 2 млрд грн. в «Ощадбанку» і віддав ці гроші підприємствам теплової генерації для розрахунків за вугілля по боргам, накопиченим станом на 1 вересня 2017 року. З цієї суми 1,48 млрд грн. отримала група «ДТЕК», решту розділили «Центренерго» та «Донбасенерго». Компанії інших видів електрогенерації включно з державним «Енрегоатомом» знову не отримали нічого, хоча ці кошти по законному алгоритму мали ділитись на всіх.

Теплоенергетики отримали ці гроші безкоштовно, виплату відсотків за кредитом має виконувати «Енергоринок». Гроші на відсотки збирають зі споживачів України у вигляді спеціальної надбавки до тарифу.

За даними колишнього члена НКРЕКП Андрія Геруса, Міністерство енергетики та вугільної промисловості пропонує Кабінету міністрів продовжити на рік термін повернення безвідсоткових кредитів ДП «Енергоринок» для підприємств теплової генерації на загальну суму 1,70 млрд грн. Ці кошти їм дозволено повернути «Енергоринку» не весною 2018 року, а у 2019 році, користуючись ними безкоштовно.

Тариф теплової генерації у 2018 році вже досяг 1,8 грн. за квт-год. Це на 125% вище, ніж відповідний тариф у 2015 році, коли видавалися вперше згадані аванси для теплової генерації.

За підсумками року «ДТЕК» показала ріст EBITDA на 29% – до 23 млрд грн. Державне ПАТ «Центренерго» за підсумками року показало ріст чистого прибутку на 390% – до 1,9 млрд грн.

Нагадаємо, група «ДТЕК» Ріната Ахметова контролює близько 80% теплової електрогенерації України.

З квітня 2016 року в Україні в ціні електроенергії діє ціна вугілля за формулою «Роттердам+доставка морем+перевалка у порту». Це спричинило стрімкий ріст тарифів для ТЕС. Після введення в дію «роттердамської» формули єврооблігації ДТЕК подорожчали на 40%. Коли вони були дешевими їх скупкою займалась компанія «ICU».

Співвласником «ICU» був раніше звільнений міністр енергетики Володимир Демчишин. У цій же компанії раніше працював нинішний очільник НКРЕКП Дмитро Вовк.

В квітні 2017 року НАБУ повідомило, що розпочало досудове розслідування за фактом зловживання службовим становищем посадовцями НКРЕКП через так звану формулу «Роттердам+».