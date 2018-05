Канадський інвестор купує Westinghouse - виробника ядерного палива для українських АЕС

Brookfield Asset Management погодив в АМКУ купівлю акцій компанії Westinghouse.

Канадська інвестиційна компанія Brookfield Asset Management Inc. отримала дозвіл від Антимонопольного комітету України на придбання акцій виробника ядерного палива для українських АЕС – американсько-японської компанії Westinghouse Electric UK Holdings Limited. Про це йдеться в опублікованому рішення комітету.

«Надати дозвіл компанії Brookfield Asset Management Inc. (м. Торонто, Канада) на придбання акцій компанії Westinghouse Electric UK Holdings Limited (м. Ланкашир, Сполучене Королівство), що забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі управління компанії», - наголошується в тексті рішення АМКУ.

Згідно з повідомленням, погодження антимонопольного відомства України було необхідно, оскільки Westinghouse Electric здійснює свою діяльність на території нашої країни.

«Запропонована концентрація не призводить до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на товарних ринках України», - повідомили в комітеті.

Також, АМКУ дав дозвіл Brookfield Asset Management Inc. на купівлю інших великих активів у сфері атомної енергетики, а саме компаній TSB Nuclear Energy Services Inc. (штат Пенсільванія, США), Nuclear Energy Holdings Limited (м. Міддлсекс, Англія) і Toshiba Nuclear Energy Holdings Inc. (м. Нью-Йорк, США). Ці компанії також ведуть свою діяльність на території України.

На початку січня 2018 року інформагентство Reuters повідомляло, що інвесткомпанія Brookfield Asset Management Inc. має намір придбати Westinghouse Electric за 4,6 млрд дол.

Коментуючи можливість реалізації цієї угоди, у середині лютого віце-президент і керуючий директор Westinghouse Азіз Даг в інтерв'ю українським ЗМІ повідомив, що Brookfield Asset Management Inc. планує купити весь бізнес Westinghouse, включаючи активи в Європі. За його словами, підписання цієї угоди очікується в третьому кварталі 2018 року.

Довідка УНІАН. Канадська інвесткомпанія Brookfield Asset Management Inc. володіє активами в таких сферах як нерухомість, інфраструктура, відновлювальна енергетика та ін. Загальний інвестиційний портфель компанії оцінюється в 285 млрд дол.

На сьогодні компанія Westinghouse є контрагентом Національної атомної енергогенеруючої компанії «Енергоатом» та постачальником ядерного палива для шести (з 15) енергоблоків - другого і третього Южно-Української АЕС, а також для першого, третього, четвертого і п'ятого Запорізької АЕС. Поставки від Westinghouse є альтернативою для продукції російського постачальника «ТВЕЛ». Цього року «Енергоатом» та американсько-японська компанія продовжили дію контракту на постачання палива до 2025 року.