У Європарламенті заявили про необхідність знизити залежність від нафти і газу з Росії

За словами депутатів Європарламенту, дії "Газпрому" - це доказ використання газу як засобу політичного тиску з боку РФ.

Європейський Союз повинен знизити свою залежність від поставок нафти та природного газу з країн - авторитарних режимів, до яких також належить і Росія.

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Як повідомляє Представництво ЄС в Україні, таку заяву зробили голова комітету Європарламенту із зовнішніх зв'язків Девід Макалістер, голова делегації в парламентський Комітет асоціації між Україною і ЄС Даріуш Росаті і доповідач в Європарламенті з питань України Міхаель Галер.

«В результаті останніх подій, для ЄС зростає важливість посилення енергетичної безпеки. Євросоюз повинен негайно послабити свою залежність від поставок нафти та газу авторитарними режимами, а в середньостроковій перспективі взагалі зупинити такі поставки», - заявили представники парламенту, коментуючи дії російського газового монополіста «Газпром», який зірвав імпортні поставки газу в березні до України, а також має намір розірвати чинні контракти з національним нафтогазовим холдингом «Нафтогаз України».

«Ми глибоко стурбовані рішенням «Газпрому» від 1 березня 2018 року зупинити поставки передплаченого газу до України, а також заявами «Газпрому» щодо виходу з контракту з «Нафтогазом». Це ще один доказ інструменталізації поставки газу і використання його як засобу політичного тиску Російською Федерацією і може мати наслідки для енергетичної безпеки ЄС», - йдеться в повідомленні парламентаріїв.

За інформацією Представництва ЄС в Україні, депутати також закликали сторони («Нафтогаз», «Газпром» і Єврокомісію) якомога раніше розпочати тристоронні консультації.

«Ми сподіваємося, що сторони сумлінно братимуть участь у цих обговореннях, щоб подолати цю напружену ситуацію», - заявили депутати.

Як повідомляв УНІАН, після того як «Газпром» програв судову тяжбу з «Нафтогазом» в Стокгольмському арбітражі, він відмовився поставляти газ до України, а також знизив тиск газу на вході в українську ГТС до критично низького рівня.

У «Нафтогазі» заявили, що такі дії «Газпрому» є невиконанням рішення суду і саме вони привели до виникнення дефіциту газу в ГТС України. Для його подолання Кабінет міністрів 2 березня ввів обмеження щодо споживання газу всередині країни, а «Нафтогаз» в терміновому порядку закупив у польської компанії PGNiG 60 млн куб. м палива.

Станом на ранок 3 березня ситуація повністю стабілізувалася.

2 березня в «Газпромі» заявили про намір розірвати діючі контракти з «Натфогазом». У російській компанії аргументували, що Стокгольмський арбітраж нібито керувався подвійними стандартами, а рішення суду порушує інтереси сторін. У відповідь на це в «Нафтогазі» відзначили, що українська компанія не бачить підстав для розірвання транзитного контракту. Також в «Нафтогазі» назвали неприйнятними ті пропозиції, які «Газпром» хоче внести в контракти.