Україна, незважаючи на провокації «Газпрому», на початку березня збільшила транзит газу до ЄС на 30%

За інформацією «Укртрансгазу», в останні дні в Україні у зв'язку зі значним потеплінням скорочується споживання газу.

Україна на початку березня 2018 року порівняно з аналогічним періодом 2017 року збільшила транзит газу до ЄС на 30%, незважаючи на провокації російського газового монополіста «Газпром», який відмовився виконувати березневі поставки газу і знизив тиск на вході в українську газотранспортну систему.

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Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомляє прес-служба компанії-оператора ГТС «Укртрансгаз».

«Незважаючи на провокації «Газпрому», ми надійно забезпечуємо транзит газу до країн ЄС, який виріс аж на 30% порівняно з початком березня минулого року», - йдеться в повідомленні.

За інформацією компанії, у зв'язку зі значним потеплінням останніми днями в Україні скорочується споживання газу.

«Вчора Кризовий комітет при Міненерговугілля оголосив про завершення кризової ситуації», - зазначили в прес-службі, додавши, що поточних запасів газу в підземних сховищах (9,23 млрд куб. м) цілком достатньо для того, щоб комфортно завершити опалювальний період 2017-2018 років.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2017 року не пощастило досягти рекордного за кілька останніх років значення транзиту газу до ЄС - 93 млрд куб. м.

Довідка УНІАН. Газова криза спостерігалася 2-3 березня цього року. Вона сталася після того, як «Газпром» програв судовий позов з «Нафтогазом» у Стокгольмському арбітражі (російська сторона залишилася винна 2,56 млрд дол.) і відмовився поставляти газ в Україну, а також знизив тиск газу на вході в українську ГТС до критично низького рівня.

У «Нафтогазі» заявили, що такі дії «Газпрому» є невиконанням рішення суду і саме вони призвели до виникнення дефіциту газу в ГТС України. Для його подолання Кабінет міністрів 2 березня запровадив обмеження щодо споживання газу всередині країни, а «Нафтогаз» у терміновому порядку закупив у польської компанії PGNiG 60 млн куб. м палива. Для подолання дефіциту, з 2 на 3 березня Україна майже в 6 разів збільшила імпорт газу з ЄС.

Як заявив президент Петро Порошенко, станом на ранок 3 березня ситуація повністю стабілізувалася. При цьому, за словами глави держави, Україна підтвердила свій статус надійного транзитера. Пізніше, 6 березня, факт стабільності поставок газу через Україну був визнаний і представниками Єврокомісії.