Обвал на ринку нафти поновився на тлі зміцнення долара

На світових торгах у п'ятницю, 31 жовтня, ціни на нафту знижуються на зміцненні курсу долара до світових валют та збільшенні видобутку країнами ОПЕК, передає ПРАЙМ.

Так, вартість грудневих ф'ючерсів на американську легку нафту марки WTI вже знизилася на 1,7% - до 80,83 долара за барель. Ціна грудневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знизилася на 1,43% - до 85,89 долара за барель.

Читайте такожНафтовидобуток в Росії через санкції може впасти майже на 30%Вартість нафти почала знижуватися на тлі зміцнення курсу долара, яке було викликано підсумками засідання ФРС. У середу Федрезерв США прийняв рішення закрити програму пом'якшення, зберігши при цьому базову процентну ставку на рекордно низькому рівні 0-0,25% річних. Долар також зростає на даних щодо ВВП США, зростання якого в третьому кварталі склало 3,5% в річному вираженні, що краще прогнозів - 3%.

Нафта також знаходиться під тиском даних про видобуток країн ОПЕК, який збільшився за місяць на 53 тисячі барелів на день до 30,974 мільйона, що є максимумом за останні 14 місяців. Тим не менш, країни ОПЕК не збираються знижувати рівень видобутку до проведення зустрічі 27 листопада у Відні.

Читайте такожОПЕК не буде знижувати видобуток нафти ні в цьому, ні в наступному