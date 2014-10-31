ЄК знову відклала рішення щодо доступу «Газпрому» до трубопроводу Opal

Єврокомісія вирішила пролонгувати дедлайн щодо прийняття рішення про доступ "Газпрому" до трубопроводу Opal до кінця січня 2015 року, повідомило РИА Новости джерело в ЄК.

За його словами, рішення узгоджене з німецьким регулятором. "Причина пролонгації - певні технічні аспекти вимагають додаткової уваги. Важко визначити точний час прийняття рішення. Дедлайн щодо прийняття рішення - кінець січня 2015 року", - сказав співрозмовник агентства, уточнивши, що цей дедлайн може бути продовжений.

У газопровід Opal надходить російський газ, що приходить у Європу з морського трубопроводу "Північний потік", але через обмеження європейських регуляторів труба завантажена тільки наполовину. Єврокомісія обіцяла винести остаточне рішення до кінця жовтня, але не виключала, що воно буде прийнято пізніше. Прийняття рішення переносили вже не один раз.

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Міністр енергетики РФ Олександр Новак нещодавно припускав, що Єврокомісія, швидше за все, знову відкладе прийняття рішення щодо доступу "Газпрому" до потужностей Opal.

У свою чергу "Газпром" у середу, 29 жовтня, заявив про намір ініціювати переговори по газопроводу Opal з новим складом Єврокомісії, який розпочне роботу 1 листопада. Компанія хоче отримати повний доступ до потужностей труби.