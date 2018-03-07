Гройсман обіцяє змусити «Газпром» заплатити близько $8,5 мільярда: українські активи монополіста вже арештували

За рішенням Стокгольмського арбітражу «Газпром» повинен заплатити «Нафтогазу» 2,56 млрд дол., накладений Антимонопольним комітетом штраф становить 172 млрд грн.

Уряд України має намір змусити російського газового монополіста «Газпром» заплатити близько 8,5 млрд дол. згідно з рішеннями Стокгольмського арбітражу і Антимонопольного комітету України (АМКУ) - 2,56 млрд дол. і 172 млрд грн відповідно.

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Про це повідомляється на сторінці прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана у Twitter.

«Сьогодні з міністром юстиції Павлом Петренком обговорили ситуацію щодо "Газпрому". Наша позиція: російський монополіст має виконувати вимоги і Стокгольмського арбітражу, і АМКУ в 172 млрд грн. Об’єднуємо зусилля аби змусити "Газпром" виконувати судові рішення», - йдеться в повідомленні.

Пізніше в прес-службі уряду відзначили, що Україна розпочала опис і арешт українських активів «Газпрому» в рамках виконання рішення АМКУ, підтвердженого судами усіх необхідних інстанцій. Виконавче провадження у цій справі веде департамент державної виконавчої служби Міністерства юстиції на підставі рішення суду зі стягнення 172 млрд грн до бюджету України.

Зокрема, заарештовано майно компаній «Газпромсбыт Украина», «Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины», акції «Институт ЮЖНИИПРОГАЗ», а також «Газтранзит»». При цьому заарештовані акції «Газтранзиту» оцінено у 630,8 млн грн і вони мають бути продані за допомогою відкритого аукціону.

«У нинішній ситуації ми маємо об'єднати наші зусилля для того, щоб змусити «Газпром» виконувати всі свої зобов'язання. За невиконання зобов'язань російський монополіст має нести жорстку відповідальність», - підкреслив Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, «Газпром» програв судову тяжбу з «Нафтогазом» у Стокгольмському арбітражі, згідно з рішенням якого він має виплатити українській компанії 2,56 млрд дол. При цьому російській компанії щодня нараховуються відсотки у розмірі 500 тис. дол., Поки він не виконає рішення Стокгольмського арбітражу про виплату боргу Україною.

«Газпром» на тлі програшу заявив про намір розірвати контракт на поставку і транзит газу з Україною в судовому порядку, а також знизив тиск у газотранспортній системі, що ускладнило транзит газу до Європи. Водночас в Єврокомісії заявили, що Україна виконує всі взяті на себе зобов'язання з поставок газу.

У січні 2016 року АМКУ виставив «Газпрому» штраф майже на 86 млрд грн (близько 3,4 млрд дол.) за зловживання монопольним становищем на ринку транзиту газу. Рішення було прийнято в рамках виконання доручення уряду, а також у світлі офіційних звинувачень Європейської комісії, висунутих "Газпрому" у зв'язку з його домінуючою позицією на ринку Центральної та Східної Європи, що порушує антимонопольне законодавство ЄС.

Оскільки штраф не було сплачено, АМКУ пізніше подав до Господарського суду Києва позов із заявою про примусове стягнення штрафу і пені (розмір якої дорівнює сумі штрафу), а також про визнання зобов'язання припинити порушення антимонопольного законодавства. Господарський суд Києва задовольнив цей позов на початку грудня 2016 року.

Наприкінці лютого 2017 року Київський апеляційний господарський суд залишив без зміни рішення госпсуду Києва про задоволення позову АМКУ. Рішення апеляційної інстанції стало приводом для «Газпрому» подати касацію.

У травні 2017 року Вищий господарський суд України відхилив касацію «Газпрому» на рішення Антимонопольного комітету про стягнення з російської компанії 171,932 млрд грн. Після цих рішень Міністерство юстиції розпочало арешт активів «Газпрому» в Україні, а також пошук правових механізмів для арешту активів компанії за кордоном. Україна сформувала міжвідомчу комісію щодо стягнення штрафу Антимонопольного комітету з «Газпрому» в розмірі 172 млрд грн (близько 6 млрд дол.) у зарубіжних юрисдикціях. За словами міністра юстиції, Україна має 27 юрисдикцій, які сприятимуть стягненню коштів завдяки наявності договорів про двосторонню правову допомогу. Сам процес, за оцінкою міністра, може зайняти 9-10 місяців.