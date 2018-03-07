Україна готується до арешту активів «Газпрому» по всьому світу

Згідно з рішенням Стокгольмського арбітражу, російський монополіст повинен виплатити «Нафтогазу» 2,56 млрд дол.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив Міністерству юстиції скоординувати з Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» заходи щодо арешту активів російського газового монополіста «Газпром» по всьому світу в разі невиконання ним рішення Стокгольмського арбітражу.

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Про це повідомляється на сторінці прем'єр-міністра у Twitter.

«Доручив Мін'юсту скоординувати дії з керівництвом НАК «Нафтогаз» щодо можливого арешту активів «Газопрому» по всьому світу в разі невиконання рішень Стокгольмського арбітражу», - написав Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, «Газпром» програв судову тяганину з «Нафтогазом» у Стокгольмському арбітражі, згідно з рішенням якого він має виплатити українській компанії 2,56 млрд дол. При цьому російській компанії щодня нараховуються відсотки в розмірі 500 тис. дол., поки вона не виконає рішення арбітражу про виплату боргу Україні. Станом на 7 березня сума відсотків за невиплату «Газпромом» боргу становить 3,5 млн дол.

«Газпром» на тлі програшу заявив про намір розірвати контракт на поставку і транзит газу з Україною в судовому порядку, а також знизив тиск у газотранспортній системі, що ускладнило транзит газу до Європи. Проте, в Єврокомісії заявили, що Україна виконує всі взяті на себе зобов'язання з постачання газу.

Уряд України має намір стягнути з «Газпрому» сумарно 8,5 млрд дол. за рішенням Стокгольмського арбітражу та Антимонопольного комітету України - 2,56 млрд дол. і 172 млрд грн відповідно.