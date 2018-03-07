Порошенко: Україна отримає від "Газпрому" все "до копійки", юристи вже готуються до арешту його активів

19:55, 07 березня 2018
Енергетика
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Порошенко сьогодні дав трьом українським телеканалам / фото УНІАН

Україна отримає від російського «Газпрому», якого Стокгольмський арбітраж зобов'язав сплатити на користь НАК «Нафтогаз України» 2,56 млрд дол., усі належні кошти - «до копійки».

Про це президент України Петро Порошенко заявив в інтерв'ю трьом українським телеканалам.

«У мене немає жодного сумніву, що Україна отримає все до копійки», - сказав глава держави.

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Він зазначив, що демарш російського газового монополіста у відповідь на програш «Нафтогазу» в Стокгольмському суді у вигляді заяви про розірвання контракту продиктований геополітичними міркуваннями.

Порошенко підкреслив, що команда юристів вже відпрацьовує питання про арешт активів «Газпрому» по всьому світу в разі відмови виконувати рішення Стокгольмського арбітражу.

Як повідомляв УНІАН, «Газпром» програв судову тяганину з «Нафтогазом» у Стокгольмському арбітражі, згідно з рішенням якого він має виплатити українській компанії 2,56 млрд дол. При цьому російській компанії щодня нараховуються відсотки в розмірі 500 тис. дол., поки вона не виконає рішення арбітражу про виплату боргу Україні. Станом на 7 березня сума відсотків за невиплату «Газпромом» боргу становить 3,5 млн дол.

«Газпром» на тлі програшу заявив про намір розірвати контракт на поставку і транзит газу з Україною в судовому порядку, а також знизив тиск у газотранспортній системі, що ускладнило транзит газу до Європи. Проте, в Єврокомісії заявили, що Україна виконує всі взяті на себе зобов'язання з постачання газу.

Уряд України має намір стягнути з «Газпрому» сумарно 8,5 млрд дол. за рішенням Стокгольмського арбітражу та Антимонопольного комітету України - 2,56 млрд дол. і 172 млрд грн відповідно.

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Теги: #Порошенко#Газпром