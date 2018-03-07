Порошенко: Україна отримає від "Газпрому" все "до копійки", юристи вже готуються до арешту його активів

За словами президента, команда юристів вже відпрацьовує питання про арешт активів російської компанії по всьому світу.

Україна отримає від російського «Газпрому», якого Стокгольмський арбітраж зобов'язав сплатити на користь НАК «Нафтогаз України» 2,56 млрд дол., усі належні кошти - «до копійки».

Про це президент України Петро Порошенко заявив в інтерв'ю трьом українським телеканалам.

«У мене немає жодного сумніву, що Україна отримає все до копійки», - сказав глава держави.

Читайте такожГройсман обіцяє змусити «Газпром» заплатити близько $8,5 мільярда: українські активи монополіста вже арештували

Він зазначив, що демарш російського газового монополіста у відповідь на програш «Нафтогазу» в Стокгольмському суді у вигляді заяви про розірвання контракту продиктований геополітичними міркуваннями.

Порошенко підкреслив, що команда юристів вже відпрацьовує питання про арешт активів «Газпрому» по всьому світу в разі відмови виконувати рішення Стокгольмського арбітражу.

Як повідомляв УНІАН, «Газпром» програв судову тяганину з «Нафтогазом» у Стокгольмському арбітражі, згідно з рішенням якого він має виплатити українській компанії 2,56 млрд дол. При цьому російській компанії щодня нараховуються відсотки в розмірі 500 тис. дол., поки вона не виконає рішення арбітражу про виплату боргу Україні. Станом на 7 березня сума відсотків за невиплату «Газпромом» боргу становить 3,5 млн дол.

«Газпром» на тлі програшу заявив про намір розірвати контракт на поставку і транзит газу з Україною в судовому порядку, а також знизив тиск у газотранспортній системі, що ускладнило транзит газу до Європи. Проте, в Єврокомісії заявили, що Україна виконує всі взяті на себе зобов'язання з постачання газу.

Уряд України має намір стягнути з «Газпрому» сумарно 8,5 млрд дол. за рішенням Стокгольмського арбітражу та Антимонопольного комітету України - 2,56 млрд дол. і 172 млрд грн відповідно.