«Газпром» готовий почати постачання газу до України протягом 48 годин, чекає грошей

«Газпром» може почати поставки газу до України протягом 48 годин, все залежить від попередньої оплати і погашення боргу в розмірі 1,450 млрд доларів.

Про це голова «Газпрому» Олексій Міллер сказав в інтерв'ю телеканалу «Росія 24».

«Через дві доби після виконання умов угоди, підписаної 30 жовтня, поставки буде відновлено», - сказав Міллер.

Він зазначив, що Україна не виключає можливості збільшення закупівель газу до кінця року більш як 4 млрд кубометрів, обумовлених у «зимовому пакеті». За його словами, в кулуарах переговорів українська сторона називала суму в обсязі до 7 млрд кубометрів.

За словами Міллера, Україна повинна зробити попередню оплату в розмірі 760 млн. доларів у листопаді і такий самий платіж у грудні.

«Те, що стосується 378 (ціна газу для України в 4-му кварталі - УНІАН), ми помножимо на два, одержуємо трохи менш як 760 млн. доларів. Це плата, яка має бути зроблена для того, щоб почати поставки газу в листопаді. Відповідна сума - і на грудень», - сказав Міллер

При цьому він повідомив, що постанову уряду РФ щодо знижки (скасована російською стороною за Харківськими угодами в односторонньому порядку після анексії Криму) на газ для України в 100 доларів може бути підписано завтра.

«Без сумніву, першим кроком є погашення суми 1,450 млрд доларів. Доповнення до контракту починає діяти з моменту його підписання, відповідно, думаю, буквально завтра може бути підписана постанова щодо 100-доларової знижки. Відповідно, буде нова ціна - 378 доларів. Україна робить попередню плату 1,450 мільярда, ми виставляємо після цього рахунок за новою ціною», - сказав Міллер.

Він вважає, що ризики для проходження зими залишаються, так у ПСГ України знаходиться 11 млрд кубометрів активного газу при необхідних 18 млрд кубометрів.

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Як повідомляв УНІАН, переговори України, Росії та Єврокомісії щодо вирішення спірних газових питань завершилися пізно увечері 30 жовтня підписанням документів.

Підписано два документи.

Тристоронній зобов’язуючий протокол, яким визначаються газові поставки до березня 2015 року підписали міністр енергетики України Юрій Продан, міністр енергетики РФ Олександр Новак і віце-президент Євромісії Гюнтер Еттінгер у присутності президента ЄК Жозе Мануеля Баррозу, нового віце-президента Мароша Шевковича, голови «Газпрому» Міллера і голови НАК «Нафтогаз України» Андрія Кобольова.

Другий документ - додаток до чинного контракту між «Газпромом» і «Нафтогазом» на поставки російського газу до України, який визначає технічні деталі цих поставок. Його підписали Міллер і Кобольов.

Досягнуто домовленості, що ціна на газ для України до березня 2015 року буде фіксованою і становитиме385 доларів за тисячу кубометрів, а також, що Україна до кінця року сплатить 3,1 млрд доларів заборгованості.