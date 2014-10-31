Олланд і Меркель пообіцяли допомогти реалізувати газові домовленості

Про це повідомляє агентство РАР із посиланням на прес-службу французького президента та інформацію інших агенцій.

Олланд і Меркель під час переговорів заявили, що Європейський Союз разом з іншими партнерами "докладуть усіх зусиль, щоб полегшити реалізацію досягнутих домовленостей".

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Як повідомляв УНІАН, переговори України, Росії та Європейської комісії з вирішення спірних газових питань завершилися пізно ввечері 30 жовтня підписанням документів.

Зокрема, підписано два документи. Перший - тристоронній зобов'язуючий протокол, яким визначаються газові поставки до березня 2015 року.

Документ підписали міністр енергетики України Юрій Продан, міністр енергетики РФ Олександр Новак і віце-президент Єврокомиссии Гюнтер Еттінгер у присутності президента ЄК Жозе Мануеля Баррозу, нового віце-президента Мароша Шевковича, голови «Газпрому» Олексія Міллера і голови НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва.

Другий документ - додаток до чинного контракту між «Газпромом» і «Нафтогазом» на постачання російського газу в Україну, який визначає технічні деталі цих поставок. Його підписали голова «Газпрому» Міллер і голова НАК «Нафтогаз України» Коболєв.