Олланд і Меркель пообіцяли допомогти реалізувати газові домовленості
Президент Франції Франсуа Олланд і канцлер Німеччини Ангела Меркель у ніч на п'ятницю провели телефонні переговори із президентом України Петром Порошенком і президентом Росії Володимиром Путіним, під час яких пообіцяли сприяти реалізації досягнутих у Брюсселі домовленостей про постачання газу.
Про це повідомляє агентство РАР із посиланням на прес-службу французького президента та інформацію інших агенцій.
Олланд і Меркель під час переговорів заявили, що Європейський Союз разом з іншими партнерами "докладуть усіх зусиль, щоб полегшити реалізацію досягнутих домовленостей".
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Як повідомляв УНІАН, переговори України, Росії та Європейської комісії з вирішення спірних газових питань завершилися пізно ввечері 30 жовтня підписанням документів.
Зокрема, підписано два документи. Перший - тристоронній зобов'язуючий протокол, яким визначаються газові поставки до березня 2015 року.
Документ підписали міністр енергетики України Юрій Продан, міністр енергетики РФ Олександр Новак і віце-президент Єврокомиссии Гюнтер Еттінгер у присутності президента ЄК Жозе Мануеля Баррозу, нового віце-президента Мароша Шевковича, голови «Газпрому» Олексія Міллера і голови НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва.
Другий документ - додаток до чинного контракту між «Газпромом» і «Нафтогазом» на постачання російського газу в Україну, який визначає технічні деталі цих поставок. Його підписали голова «Газпрому» Міллер і голова НАК «Нафтогаз України» Коболєв.