Порошенко заявив, що ціни на електроенергію для населення не повинні підвищуватися

За словами президента, він не вірить, що у квітні буде запроваджене RAB-регулювання для розподільчих компаній.

Президент України Петро Порошенко вважає, що ціни на електроенергію для населення не повинні підвищуватися.

Про це він сказав в інтерв'ю трьом українським телеканалам.

"Ключова позиція, за якою стою я, – так, треба запроваджувати європейські норми, так, треба виконувати ті зобов’язання, які ми брали в Угоді про асоціацію і під якими підписи тих, хто має безпосереднє відношення до Угоди про асоціацію, - це зобов'язання парламенту і уряду, не президента, до речі", - сказав президент.

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За його словами, ціни для населення не мають бути підвищені внаслідок реформ.

«Український народ, українські люди не мають платити за ці забаганки. І ціни для населення не мають бути підвищені внаслідок цих реформ. Тому я маю сумнів, якщо дозволите мені, що у квітні, принаймні мені про це нічого не відомо, що ця система (йдеться про постанову Нацкомісії з регулювання енергетики та комунальних послуг, якою запроваджується так зване RAB-регулювання для розподільчих компаній, — УНІАН) буде запроваджена. Думаю, що це потребує додаткових кроків з боку регулятора, уряду і, можливо, парламенту", – зазначив президент.

Порошенко зазначив, що в Україні на сьогодні не створено ринок електроенергії.

«У нас на сьогоднішній день цього ринку немає. У нас є запроваджений на початку 2000-их механізм розподілу коштів, коли всі забирають кошти в промисловості і в населення і розподіляють їх на… не дуже прозорому принципу", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Національна комісія, яка здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), ухвалила рішення про підвищення з 1 квітня 2018 року тарифів на електроенергію для ряду обленерго на 5-11%.

8 лютого прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що методика стимулювального тарифоутворення для обленерго (RAB-тариф) призводитиме до постійного зростання вартості електроенергії на підприємствах і, відповідно, зниження конкурентоспроможності виробленої ними продукції.

«НКРЕКП ухвалила рішення про впровадження RAB-тарифу. Але в тому вигляді, в якому вони впровадили, я не можу такий підхід підтримати, вважаю його несправедливим... Якщо це призводить до того, що вони починають підвищувати ціни на електроенергію для промисловості, то вони вбивають нашу конкурентність. А нам важливо, щоб українська продукція утримувала стійкі ціни», - сказав він.