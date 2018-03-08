Спроба "Газпрому" виставити Україну у якості ненадійного партнера провалилася - Держдеп

Українські громадяни надихнули світ, об’єднавшись для зменшення споживання газу на 14% минулого тижня, заявляє Гізер Ноєрт.

Спроба російського газового монополіста "Газпрому" виставити Україну й НАК "Нафтогаз" у якості ненадійних партнерів провалилася.

Про це на сторінці в Twitter написала речниця Державного департаменту США Гізер Ноєрт.

"Українські громадяни надихнули світ, об’єднавшись для зменшення споживання газу на 14% минулого тижня, щоб забезпечити надійне постачання газу європейським споживачам. "Газпрому" не вдалося виставити Україну і "Нафтогаз" як ненадійних транзитних партнерів", - написала Ноєрт.

#Ukraine citizens have inspired the world by pulling together to reduce gas consumption by 14% last week to ensure reliable gas delivery to European customers. @GazpromEN has failed in its attempt to portray #Ukraine & @NaftogazUkraine as unreliable transit partners. #UATransit — Heather Nauert (@statedeptspox) March 7, 2018

Як повідомляв УНІАН, "Газпром" програв судову тяганину з "Нафтогазом" у Стокгольмському арбітражі, згідно з рішенням якого він має виплатити українській компанії 2,56 млрд дол.

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При цьому російській компанії щодня нараховуються відсотки в розмірі 500 тис. дол., доки вона не виконає рішення арбітражу про виплату Україні боргу. Станом на 7 березня сума відсотків за невиплату "Газпромом" боргу становить 3,5 млн дол.

"Газпром" на тлі програшу заявив про намір розірвати контракти на поставку і транзит газу з Україною в судовому порядку, а також знизив тиск у газотранспортній системі, що ускладнило транзит газу до Європи. Проте, в Єврокомісії заявили, що Україна виконує всі взяті на себе зобов'язання з постачання газу.

Уряд України має намір стягнути з "Газпрому" сумарно 8,5 млрд дол. за рішенням Стокгольмського арбітражу та Антимонопольного комітету України - 2,56 млрд дол. і 172 млрд грн відповідно.