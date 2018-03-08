У МЗС України назвали політичною грою заяви "Газпрому" про розірвання контрактів

Заступник глави МЗС України вважає, що позиція "Газпрому" після виборів президента РФ може змінитися.

У Міністерстві закордонних справ України заявляють, що російський газовий монополіст "Газпром" вдається до політичної гри, заявляючи про намір в судовому порядку розірвати контракти на поставку і транзит газу з Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України".

Про це заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль сказала в ефірі «5-го каналу».

"Чи дійсно "Газпром" хоче цього арбітражу, чи це політична гра? На мій погляд - це політична гра, бо обидва контракти, підписані між "Нафтогазом" і "Газпромом", передбачають до арбітражу проведення переговорної процедури. В одному випадку - 45 днів на проведення переговорної процедури, в іншому випадку - 30 днів", - заявила Зеркаль.

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При цьому вона додала, що "Газпром" має виконувати умови контрактів, незважаючи на участь в арбітражі.

"Для чого це робилося, ми всі прекрасно розуміємо, що вони не могли пропустити це повз себе як рішення, яке їх не влаштовує", - додала вона.

Також вона зазначила, що штрафні санкції за невиконання рішення арбітражу збільшуватимуться.

Крім цього, Зеркаль вважає, що позиція "Газпрому" після виборів президента РФ, які відбудуться 18 березня, зміниться.

"Я не думаю, що все це буде в цьому ж руслі продовжено після виборів", - сказала Зеркаль.

Вона пояснила, що російській стороні "потрібно вирішувати питання транзиту (газу) і дійсно забезпечувати свою надійсність як постачальника (газу) в Європу".

Разом з тим, Зеркаль зазначила, що залякування "Газпромом" країн Європейського Союзу тим, що Україна "буде стягувати цей штраф (за рішенням Стокгольмського арбітражу, російський монополіст має виплатити "Нафтогазу" 2,56 млрд дол. - УНІАН) шляхом вилучення газу з труби" не спрацювали.

Як повідомляв УНІАН, «Газпром» програв судову тяганину з «Нафтогазом» у Стокгольмському арбітражі, згідно з рішенням якого він має виплатити українській компанії 2,56 млрд дол. При цьому російській компанії щодня нараховуються відсотки в розмірі 500 тис. дол., доки вона не виконає рішення арбітражу про виплату Україні боргу. Станом на 7 березня сума відсотків за невиплату «Газпромом» боргу становить 3,5 млн дол.

«Газпром» на тлі програшу заявив про намір розірвати контракти на поставку і транзит газу з Україною в судовому порядку, а також знизив тиск у газотранспортній системі, що ускладнило транзит газу до Європи. Проте, в Єврокомісії заявили, що Україна виконує всі взяті на себе зобов'язання з постачання газу.

Уряд України має намір стягнути з «Газпрому» сумарно 8,5 млрд дол. за рішенням Стокгольмського арбітражу та Антимонопольного комітету України - 2,56 млрд дол. і 172 млрд грн відповідно.