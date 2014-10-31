Україна до кінця року має виплатити Росії $4,6 млрд за газ

Україна до кінця року виплатить Росії 4,6 млрд дол., включаючи суму боргу за паливо, поставлене в попередні періоди, в обсязі 3,1 млрд дол., а також ще 1,5 млрд дол. як передоплату за близько 4 млрд кубометрів палива, які також можуть бути поставлені до кінця 2014 року. Про це сказано в прес-релізі Європейської комісії, текст якого має УНІАН.

«Після семи раундів переговорів сторони за посередництва єврокомісара Гюнтера Еттінгера дійшли згоди реалізувати пакет домовленостей на загальну суму 4,6 млрд дол. і забезпечити безперебійні поставки газу в Україну і, відповідно, до Європи», - йдеться в прес-релізі.

Коментуючи досягнуті домовленості, президент Європейської комісії Жозе Мануель Баррозу, зокрема, зазначив, що в ході переговорів «економічна логіка перемогла».

«Я радий, що завершення мого перебування на посаді президента Єврокомісії ознаменувалося досягненням успіху і завершенням переговорів між Україною і Росією за всеосяжної підтримки Євросоюзу. Я радий, що у вирішенні боргового спору, а також досягненні проміжної угоди з поставок газу в зимовий період, політична відповідальність і економічна логіка перемогли», - цитує Баррозу прес-реліз.

Своєю чергою єврокомісар Еттінгер зазначив, що досягнуті угоди - це не тільки вирішення газового питання, а й «крок у бік деескалації конфлікту між Росією і Україною».

В Єврокомісії зазначили, що пакет домовленостей включає два документи - протокол, підписаний у тристоронньому форматі Україна - Росія - Євросоюз, а також доповнення до існуючого контракту на поставку газу, підписане керівництвом Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» і російського газового монополіста «Газпром».

Домовленості поширюються на період до кінця березня 2015 року і включають такі пункти. Україна зобов'язується виплатити заборгованість за вже поставлений газ за ціною 268,5 дол. за тисячу кубометрів на загальну суму 3,1 млрд дол. двома траншами - 1,45 млрд дол. негайно і 1,65 млрд дол. до кінця 2014 року. «Водночас остаточний обсяг боргу «Нафтогазу» перед« Газпромом буде визначений рішенням Арбітражного суду в Стокгольмі», - уточнили в Єврокомісії.

Що стосується нових поставок газу, то вони будуть оформлені на умовах передоплати з українського боку, причому ціна палива становить 385 дол. за тисячу кубометрів, згідно з формулою існуючого контракту і з урахуванням скасування експортного мита з російського боку. «Україна може запросити стільки газу, скільки буде потрібно, оминаючи принцип «бери або плати», як передбачено в чинному контракті. Україна передбачає купити близько 4 млрд кубометрів до кінця 2014 року на суму близько 1,5 млрд дол.», - зазначили в Єврокомісії.

Крім того, в ЄК звернули увагу, що останніми тижнями чиновники Комісії інтенсивно працювали з міжнародними фінансовими організаціями з метою організації фінансової допомоги Україні для оплати поставок газу в зимовий період.

«Безпрецедентний рівень підтримки України з боку Євросоюзу буде надано вчасно. Також про можливе надання коштів для оплати газу заявляв Міжнародний валютний фонд. Надалі ми плануємо продовжити діалог з міжнародними фінансовими організаціями для того, щоб домогтися надання необхідного фінансування для України», - резюмували в Єврокомісії.

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Як повідомляв УНІАН, в ніч на 31 жовтня Україна, Євросоюз і Росія досягли домовленостей про приставки газу в Україну. Напередодні позицію української сторони озвучив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, вона була затверджена у формі окремого протоколу на засіданні уряду.