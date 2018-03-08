МЗС України заявило, що вже шукає зарубіжні активи "Газпрому"
08:58, 08 березня 2018Енергетика
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Дипломатичним місіям доручили провести аналіз, де можуть знаходитися активи російського "Газпрому", зазначила заступник голови МЗС України Олена Зеркаль.
Зеркаль зазначила, що МЗС доручив своїм місій знайти активи російського газового монополіста / gazprom.ru
МЗС України дало завдання дипломатичним місіям провести ґрунтовний аналіз активів російського "Газпрому". Про це в ефірі "5 каналу" заявила заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль.
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"Ми вже дали завдання нашим дипломатичним місіям провести ґрунтовний аналіз: звернутися до всіх реєстрів, до всіх відкритих баз даних для того, щоб дізнатися – де, що є в "Газпрому", – підкреслила Зеркаль.
"Нафтогаз" також працює з юридичними компаніями-агентами, які розбираються в питаннях арешту та конфіскації активів", – додала вона.
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