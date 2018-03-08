МЗС України заявило, що вже шукає зарубіжні активи "Газпрому"

Дипломатичним місіям доручили провести аналіз, де можуть знаходитися активи російського "Газпрому", зазначила заступник голови МЗС України Олена Зеркаль.

МЗС України дало завдання дипломатичним місіям провести ґрунтовний аналіз активів російського "Газпрому". Про це в ефірі "5 каналу" заявила заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль.

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"Ми вже дали завдання нашим дипломатичним місіям провести ґрунтовний аналіз: звернутися до всіх реєстрів, до всіх відкритих баз даних для того, щоб дізнатися – де, що є в "Газпрому", – підкреслила Зеркаль.

"Нафтогаз" також працює з юридичними компаніями-агентами, які розбираються в питаннях арешту та конфіскації активів", – додала вона.