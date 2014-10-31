Ціни на нафту можуть впасти ще більше - Bloomberg

Аналітики Goldman Sachs цього тижня заявили, що був досягнутий певний переломний момент, пише Дзеркало тижня із посиланням на Bloomberg Businessweek.

У доповіді "Новий нафтовий порядок" сказано, що настав час для американських видобувачів нафти. Goldman Sachs прогнозує, що нафта марки West Texas Intermediate досягне $75 за барель у першій половині 2015 року, а Brent буде коштувати близько $85, як зараз.

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Бум сланцевого газу в США, імовірно, припиниться доти, доки ціна на нафту не буде достатньо низькою, щоб люди могли заробляти на його бурінні. Є багато оцінок експертів, які говорять про беззбитковість виробництва сланцю для американських виробників.

Деякі експерти вважають, що ціна буде близько $80 за барель, інші припускають, що вона буде ближче до $60. Зміни у нафтовій промисловості США напевне відбудуться у найближчі кілька років. Зараз сильніші бурові компанії купують більш слабкі. І немає ніяких ознак уповільнення тенденції зростання на цьому ринку. Темпи виробництва зросли у чотири рази у США за останні п'ять років.

Сланцевий бум нарешті спричинив реальний ефект на економіку США. Це сприятливо вплинуло на торговий баланс завдяки меншій кількості імпортної нафти та підвищенню рівня виробництва.

Зниження цін на нафту зрештою почало негативно впливати на економіку країн та їхню здатність із цим впоратися. Деяким з найбільших нафтовидобувних країн колишні ціни на нафту допомагали уникати дефіциту бюджету.

Для основних ОПЕК-виробників - Кувейту, ОАЕ, Катару та Саудівської Аравії - нинішня ціна на нафту є прийнятною. Однак, згідно з розрахунками Goldman Sachs, такі ціни стають для деяких країн небезпечними. Наприклад, для стабільності економіки Росії була б прийнятною ціна на нафту у $101 за барель, Іраку - $126, Ірану - $133.

Раніше УНІАН повідомляв, що нафтовидобуток у Росії через санкції може впасти майже на 30%.