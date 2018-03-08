Україна почала опис і арешт активів "Газпрому" (відео)

Причиною стало ігнорування судового рішення Стокгольмського арбітражу.

Українська сторона почала арешт активів російської компанії "Газпром" за невиконання вердикту Стокгольмського арбітражу, а також порушення монопольного законодавства України.

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Виконавче провадження у справі веде департамент державної виконавчої служби Мін'юсту на підставі рішення суду про стягнення з "Газпрому" в держбюджет України майже 172 млрд гривень. Про це йдеться в коментарі Кабміну, опублікованому на урядовому порталі.

"У цій справі почалося опис і арешт активів, що належать "Газпрому" в Україні", — йдеться в повідомленні.

Зокрема, під арешт потрапило майно компаній "Газпром збут Україна" і "Міжнародний консорціум з управління і розвитку газотранспортної системи України", а також цінні папери ВАТ "Інститут Южніігіпрогаз" і АТ "Газтранзит". Акції даних компаній буду продані на відкритих аукціонах.

Як повідомляв УНІАН, «Газпром» програв судову тяжбу з «Нафтогазом» у Стокгольмському арбітражі, згідно з рішенням якого він має виплатити українській компанії 2,56 млрд дол. При цьому російській компанії щодня нараховуються відсотки у розмірі 500 тис. дол., Поки він не виконає рішення Стокгольмського арбітражу про виплату боргу Україною. «Газпром» на тлі програшу заявив про намір розірвати контракт на поставку і транзит газу з Україною в судовому порядку, а також знизив тиск у газотранспортній системі, що ускладнило транзит газу до Європи.

Водночас в Єврокомісії заявили, що Україна виконує всі взяті на себе зобов'язання з поставок газу. У січні 2016 року АМКУ виставив «Газпрому» штраф майже на 86 млрд грн (близько 3,4 млрд дол.) за зловживання монопольним становищем на ринку транзиту газу. Рішення було прийнято в рамках виконання доручення уряду, а також у світлі офіційних звинувачень Європейської комісії, висунутих "Газпрому" у зв'язку з його домінуючою позицією на ринку Центральної та Східної Європи, що порушує антимонопольне законодавство ЄС.

Оскільки штраф не було сплачено, АМКУ пізніше подав до Господарського суду Києва позов із заявою про примусове стягнення штрафу і пені (розмір якої дорівнює сумі штрафу), а також про визнання зобов'язання припинити порушення антимонопольного законодавства. Господарський суд Києва задовольнив цей позов на початку грудня 2016 року. Наприкінці лютого 2017 року Київський апеляційний господарський суд залишив без зміни рішення госпсуду Києва про задоволення позову АМКУ.

Рішення апеляційної інстанції стало приводом для «Газпрому» подати касацію. У травні 2017 року Вищий господарський суд України відхилив касацію «Газпрому» на рішення Антимонопольного комітету про стягнення з російської компанії 171,932 млрд грн. Після цих рішень Міністерство юстиції розпочало арешт активів «Газпрому» в Україні, а також пошук правових механізмів для арешту активів компанії за кордоном. Україна сформувала міжвідомчу комісію щодо стягнення штрафу Антимонопольного комітету з «Газпрому» в розмірі 172 млрд грн (близько 6 млрд дол.) у зарубіжних юрисдикціях. За словами міністра юстиції, Україна має 27 юрисдикцій, які сприятимуть стягненню коштів завдяки наявності договорів про двосторонню правову допомогу. Сам процес, за оцінкою міністра, може зайняти 9-10 місяців.