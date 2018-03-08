RAB-тарифи не стимулюватимуть власників розподільних компаній до модернізації - аналітик

Тим часом звичайні українці будуть стикатися з черговим зростанням тарифів на розподіл електроенергії, наголошує Андерс Аслунд з Atlantic Council.

Введення в Україні RAB-тарифів не стимулюватиме власників регіональних розподільних компаній до модернізації або підвищення їх ефективності.

Таку думку висловив у своїй статті на Економічній правді Андерс Аслунд, старший науковий співробітник аналітичного центру Atlantic Council.

Він пояснює, що низькі тарифи на електроенергію не залишили власникам генеруючих і розподільних компаній стимулів для інвестицій. Ідея виправлення ситуації полягає в тому, що Україна повинна ввести новий тип тарифу (RAB-тариф) — нормативну базу активів, який широко використовується на Заході. Потім регіональні розподільчі компанії можуть підвищити свої тарифи на 12,5% від вартості активів.

«Це може здатися розумним, але це не так. Майже всі розподільчі компанії були приватизовані за цінами, значно меншими за фактичну вартість їх активів. Зараз Фонд держмайна оцінює свої активи, як правило, в кілька разів вище від закупівельних цін. Таким чином, нинішні власники двічі виграють від своїх успішних покупок, в той час як звичайні українці будуть стикатися з черговим зростанням тарифів на розподіл електроенергії», - йдеться у статті.

Аслунд нагадує, що члени енергетичного комітету українського парламенту, зокрема Ольга Белькова і Наталія Кацер-Бучковська, на цих підставах виступають проти тарифів RAB. Замість цього вони, вказує аналітик, підтримують більш високий тариф на нові інвестиції в розмірі 14,5% і нижчий тариф для старих мереж — 2,5%, звертаючи увагу на успішну модернізацію мереж Румунією і виступаючи саме за нові інвестиції.

«Зараз тарифи на розподіл встановлюються відповідно до старого принципу "витрати плюс". Це дозволяє власникам з прибутком 3% перевищувати витрати і заохочує їх максимізувати витрати, але не інвестувати і не зменшувати збитки. Вони зберігають тарифи низькими, хоча українські мережі сильно потребують модернізації. Середня тривалість експлуатації української мережі становить сорок років, а 60-85% інфраструктури вважається зношеною. Дуже високий ризик серйозних відключень», - йдеться у статті.

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«Прем'єр-міністр Володимир Гройсман очолює опозицію RAB-тарифами, підкреслюючи, що він поважає виняткове право НКРЕКП. Гройсман не виступає проти тарифів RAB, але вимагає перегляду, щоб стимулювати заощадження і модернізацію. Парламентський комітет з енергетики також проти нинішньої пропозиції з тих же причин. Хоча МВФ відіграв важливу роль у формуванні тарифів на газ, у цю дискусію він, схоже, не втручається. Питання в тому, чи змінить різка критика тарифів RAB їх механізм і чи відкладе їх введення», - підкреслює Аслунд.

Як повідомляв УНІАН, Національна комісія, яка здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), ухвалила рішення про підвищення з 1 квітня 2018 року тарифів на електроенергію для ряду обленерго на 5-11%.

8 лютого прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що методика стимулювального тарифоутворення для обленерго (RAB-тариф) призводитиме до постійного зростання вартості електроенергії на підприємствах і, відповідно, зниження конкурентоспроможності виробленої ними продукції.

«НКРЕКП ухвалила рішення про впровадження RAB-тарифу. Але в тому вигляді, в якому вони впровадили, я не можу такий підхід підтримати, вважаю його несправедливим... Якщо це призводить до того, що вони починають підвищувати ціни на електроенергію для промисловості, то вони вбивають нашу конкурентність. А нам важливо, щоб українська продукція утримувала стійкі ціни», - сказав він.