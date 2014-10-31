Росія хоче, щоб Київ до кінця року визначився з обсягами поставок газу

Про це заявив голова відомства Олександр Новак в інтерв'ю телеканалу "Россия-24", пише ТАСС.

Він зазначив, що 4 млрд кубометрів газу, постачання яких узгоджені у листопаді-грудні, на всю зиму Україні може не вистачити.

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"Українська сторона говорить, що їй не вистачає 5 млрд кубометрів у цілому. 4 млрд - це поставки на листопад-грудень. Січень, лютий, березень потребуватимуть додаткових поставок і додаткових грошей для України. Протягом цих двох місяців українська сторона сформує для себе енергобаланс на перший квартал та вийде із пропозицією щодо обсягу поставок", - сказав він.

Новак також висловив сподівання, що завдяки підписаному "зимовому пакету" "Газпром" і "Нафтогаз" повернуться до діалогу на постійній основі, і в цьому випадку до березня може з'явитися ясність щодо постачання в Україну газу на опалювальний період, починаючи від квітня.

Раніше УНІАН повідомляв, що «Газпром» готовий почати постачання газу в Україну протягом 48 годин.