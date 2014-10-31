Газ для промспоживачів і держустанов подорожчав ще на 4,6%

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг України (НКРЕКП), підвищила граничний тариф на газ для промислових споживачів та бюджетних установ на 4,64% - до 5,100 тис. грн/тис. куб. м.

Як повідомили УНІАН у прес-службі комісії, відповідне рішення регулятор прийняв на засіданні в п'ятницю.

«Тариф 5 100 гривень - це для установ, що фінансуються з державного і місцевого бюджетів, і для промисловості... Новий тариф вводиться з листопада», - уточнили в прес-службі.

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Як повідомляв УНІАН, у березні поточного року Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕ, пізніше реорганізована в НКРЕКУ) у зв'язку з підвищенням ціни на газ, що імпортується з Росії, більш ніж на третину, ухвалила рішення підвищити з 1 квітня 2014 року граничну ціну на газ для промислових споживачів на 29% - до 4 020 грн за тисячу кубометрів і для державних установ – на 64%, до 4 020 грн за тисячу кубометрів.

З 1 травня НКРЕ підвищила граничну ціну на газ для промислових споживачів і держустанов на 17,5% - до 4 724 грн за тис. кубометрів, а з 1 вересня – ще на 3%, до 4 874 грн/тис. кубометрів.

Разом з тим, з 1 травня 2014 року НКРЕ також підвищила тариф на природний газ для потреб населення на 51,1% - до 1089 грн за тис. кубометрів з 720,54 грн за тис. кубометрів.