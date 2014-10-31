Кабмін опублікував тристоронній газовий протокол

Оплата Україною боргу за газ, поставлений наприкінці 2013 року, а також у другому кварталі 2014 року, в розмірі 3,1 млрд дол. визнається остаточною для Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», і одночасно частковою для російського газового монополіста «Газпрому», йдеться в тексті тристороннього протоколу, підписаного Україною, Росією і Євросоюзом.

«Для «Нафтогазу» сплата 3,1 млрд дол. в рамках затвердженого графіка платежів означає повну оплату несплачених рахунків (розрахунок базується на ціні палива 268,5 дол. за тисячу кубометрів), – йдеться в тексті протоколу. – Для «Газпрому» сплата 3,1 млрд дол. у рамках затвердженого графіка платежів означає часткову оплату рахунків «Нафтогазом» за поставлений газ у листопаді і грудні 2013 року і в квітні, травні, червні 2014 року відповідно до контракту (розрахунок базується на умовах контракту)».

Крім того, в протоколі знову наголошується, що борг має бути сплачений двома траншами до кінця року і факт його оплати є умовою поставок нових обсягів газу, які будуть оплачені на умовах попередньої оплати і без використання принципу «бери або плати».

Також у протоколі зазначено, що плата за транзит газу здійснюватиметься в повному обсязі у відповідності з контрактом. Причому «Газпром» повинен перераховувати кошти на рахунки «Нафтогазу».

Ціна газу, який Україна може купити в період до 31 березня 2015 року, визначена таким чином: «Якщо її формульне значення перевищує показник у 333,33 дол. за тисячу кубометрів, то знижка, що надається постачальником палива, становитиме 100 дол. США. Якщо формульна ціна нижча як 333,33 дол. за тисячу кубометрів, то знижка становитиме 30% від ціни».

Раніше в Європейській комісії уточнювали, що ціна палива в зимовий період для України становитиме 385 дол. за тисячу кубометрів.

Крім того, в ЄК зазначали, що Україна до кінця року виплатить Росії 4,6 млрд дол., включаючи суму боргу за паливо, поставлене в попередні періоди, в обсязі 3,1 млрд дол, а також ще 1,5 млрд дол як попередню оплату за майже 4 млрд кубометрів палива, які також можуть бути поставлені до кінця 2014 року.