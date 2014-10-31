Газові домовленості в першу чергу вигідні ЄС і Москві - польський експерт

Досягнуті 30 жовтня домовленості з тимчасового врегулювання газового конфлікту Києва і Москви, перш за все, вигідні Європейського Союзу і Російської Федерації, тоді як українська влада була змушена піти на цей компроміс.

Таку думку в коментарі УНІАН висловив експерт з енергетичних питань польського Інституту Собєського Томаш Хмаль.

«Європа може зітхнути з полегшенням», - сказав він, зазначивши, що вона найбільше виграла від цих домовленостей.

«Гарантії, звичайно, ніякої не немає, але є шанс. Все залежить від того, чи піде передоплата за газ», - сказав експерт, відповідаючи на питання, чи ліквідували вчорашні домовленості повністю ризик повторення «газової війни», яка мала місце в 2006 і 2009 роках.

Крім цього, на його думку, великим досягненням РФ стало те, що вона домоглася згоди України платити за російський газ авансом. Хмаль зазначив, що цю модель росіяни будуть намагатися ввести в постійну практику двосторонніх відносин, і після згоди українців працювати за такою схемою їм буде набагато складніше повернутися до старої моделі, коли постачання газу оплачувалися після їх реалізації.

Він також назвав ціну, за якою українці будуть купувати російський газ в рамках тимчасового вирішення спору (385 доларів за тисячу кубометрів - УНІАН), «трохи вище середньої» для європейського ринку і зазначив, що не бачить жодних підстав для того, щоб Україна відмовилася від закупівлі газу з Європейського Союзу.

«Ціни (на газ з ЄС, який поставляється за реверсної схемою) будуть на кілька відсотків нижчі (ніж російський газ). Немає причин, щоб від цього відмовлятися. Крім того, ЄС не вимагає передоплат», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 30 жовтня представники України, Росії та Єврокомісії підписали документи, які дозволять вирішити проблему дефіциту поставок газу Києву для проходження найближчого опалювального сезону.

Відповідно до домовленостей, Росія повинна відновити постачання газу Україні, яке було повністю припинене в червні цього року, після того, як отримає 1,45 млрд доларів оплати в рахунок боргу за раніше поставлене паливо.

В цілому до кінця року Україна повинна перерахувати Росії 4,6 млрд доларів, 3,1 млрд з яких за раніше поставлений газ і 1,5 млрд - аванс за 4 млрд кубометрів газу, які РФ ще повинна поставити Києву.

Переговори з врегулювання газового конфлікту Києва і Москви за посередництва Європейської комісії тривали з травня цього року і останні домовленості є лише частковим вирішенням спору, який сторони сподіваються остаточно вирішити в міжнародному суді в Стокгольмі.