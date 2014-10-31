Україна проведе термінові переговори з ЄБРР щодо будівництва нового газопроводу до Польщі

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив провести термінові переговори з Європейським банком реконструкції та розвитку щодо реалізації проекту будівництва нового газопроводу між Україною та Польщею, запуск якого можливий вже в 2016 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Яценюк сказав у ході засідання енергетичного штабу.

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«Готуємо проект. Терміново провести переговори з Європейським банком реконструкції та розвитку для фінансування проекту, - сказав Яценюк. - Потрібно будувати додатковий газопровід, інтерконнектор, між Україною та Польщею. Я підтримую пропозицію щодо будівництва інтерконнектора між Україною та Польщею».

При цьому Яценюк зазначив, що цей газопровід дозволить збільшити потужність польського газового коридору до 80 млн кубометрів на добу. «Це фактично означає, що ми повністю можемо купувати весь природний газ у країнах - членах ЄС».

Яценюк наголосив, що реально побудувати газопровід у 2016 році.

У польській компанії Kulczyk investments, яка через свою Polenergia півроку працює разом з українським "Нафтогазом" над цим проектом, висловили агентству УНІАН думку, що ЄБРР може виділити кошти на нього.

"Інфраструктурні проекти завжди було значною частиною портфеля ЄБРР, і тому розраховуємо, що і цей проект зможе отримати фінансування, але це вимагає переговорів з банком",- зазначили в прес-службі компанії, не уточнивши, чи мають вони інформацію на тему, коли такі переговори можуть бути проведені й чи були якісь попередні консультації на цю тему.

У польській компанії нагадали, що будівництво нового газопроводу між Україною і Польщею планується в рамках проекту "Захід-Схід", який передбачає спорудження ділянки на кордоні між Польщею і Німеччиною.

"Газопровід з Німеччиною реально може з'явитися до кінця 2019 року. Проект газового сполучення з Україною знаходиться на менш розвинутій стадії, але при повній мобілізації сторін є шанс, що його також буде завершено у 2019 році", - відзначили в компанії.

Раніше в жовтні представник Polenergia Радослав Дудзиньский казав, що вартість будівництва української ділянки потужністю транспортування 8 млрд кубометрів газу на рік обійдеться приблизно в 245 млн дол.

Читайте такожНовий газопровід із Польщі в Україну збудують не раніше 2017 року - «Нафтогаз»

Як повідомляв УНІАН, «Нафтогаз України» зацікавлений у збільшенні потужності польського газового коридору завдяки будівництву нового магістрального газопроводу для поставок газу з європейського ринку через Польщу в Україну.

За словами заступника голови «Нафтогазу» Олександра Тодійчука, з боку Польщі буде декілька джерел поставок природного газу в Україну.

«Це інтерконнектор, який зв'яже Німеччину з Польщею, це термінал зрідженого газу у Свіноуйсьці, і в перспективі литовський термінал», - зазначив Тодійчук.

Також заступник голови «Нафтогазу» додав, що проект розширення польського газового маршруту може бути реалізований не раніше 2017 року.

Довідка УНІАН. Польща стала першою країною, через яку Україна почала прокачувати газ із Європейського Союзу, але на сьогоднішній день вона володіє невеликими технічними можливостями з таких поставок: максимум 1,5 млрд кубометрів газу на рік, тоді як через Угорщину можна прокачувати близько 6 млрд кубометрів, а через Словаччину - 10 млрд кубометрів.

Україна щорічно споживає близько 40-45 млрд кубометрів газу, половину з якого раніше купувала у російського "Газпрому", який у червні поточного року повністю припинив постачання палива через спір про ціну і борги за раніше проданий газ.