Яценюк пропонує РНБО вирішити питання постачання газу в зону АТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це Яценюк сказав в ході засідання енергетичного штабу.

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«По АТО будемо думати. Це питання РНБО. Я буду розмовляти із президентом», - сказав Яценюк.

Також присутній на засіданні заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Перелома повідомив, що лише у жовтні компанія недоотримала близько 700 млн грн із зони АТО за спожитий газ. За оцінками «Нафтогазу», обсяги споживання зони АТО - Донецької і Луганської областей, за підсумками року складуть 1 млрд кубометрів на суму 6-7 млрд грн.

Раніше УНІАН повідомляв, що Україна до кінця року повинна виплатити Росії $4,6 млрд за газ.