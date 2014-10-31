Яценюк пропонує РНБО вирішити питання постачання газу в зону АТО
14:05, 31 жовтня 2014Енергетика
0
Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк пропонує розглянути питання безоплатного споживання газу в зоні проведення антитерористичної операції і залучити до цього Раду національної безпеки та оборони.
Яценюк обговорить з РНБО та Президентом, чи повинні платити за газ у зоні АТО / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це Яценюк сказав в ході засідання енергетичного штабу.
Читайте такожГаз для промспоживачів і держустанов подорожчав ще на 4,6%
«По АТО будемо думати. Це питання РНБО. Я буду розмовляти із президентом», - сказав Яценюк.
Також присутній на засіданні заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Перелома повідомив, що лише у жовтні компанія недоотримала близько 700 млн грн із зони АТО за спожитий газ. За оцінками «Нафтогазу», обсяги споживання зони АТО - Донецької і Луганської областей, за підсумками року складуть 1 млрд кубометрів на суму 6-7 млрд грн.
Раніше УНІАН повідомляв, що Україна до кінця року повинна виплатити Росії $4,6 млрд за газ.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter