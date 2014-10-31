Єврокомісія допоможе Україні оплатити газ, якщо Росія раптом скасує знижку
Єврокомісія також готова сприяти подальшому нарощуванню реверсних поставок газу до України.
Європейська комісія письмово закріпила намір надати гарантії фінансової підтримки України в частині оплати російського газу, у випадку, якщо Росія в односторонньому порядку не виконає своїх зобов'язань про дотримання ціни на газ.
Згідно з повідомленням Департаменту інформації і комунікацій з громадськістю та ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів, відповідного листа на ім'я президента України Петра Порошенко підписав президент Європейської комісії Жозе Мануель Баррозу.
Цей лист увійшов до загального пакета документів, підписаних у рамках газових переговорів між Україною, Росією та Європейським Союзом, що пройшли 29-31 жовтня.
Також у листі на ім'я Порошенка відзначається готовність Єврокомісії сприяти подальшому нарощуванню реверсних постачань газу в Україну з держав-членів ЄС.
Крім того, виступаючи на засіданні енергетичного штабу, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк підтвердив, що ЄС справді готовий надати Україні підтримку. «Якщо Росія в односторонньому порядку спробує змінити ціну, як вона це робила десятки разів, то ми тоді отримаємо фінансову допомогу від наших європейських партнерів з компенсації різниці в ціні», - сказав глава уряду.
Читайте такожКабмін опублікував тристоронній газовий протоколЯк повідомляв УНІАН, Україна, Росія і Євросоюз у рамках переговорів також підписали протокол, згідно з яким оплата Україною боргу за газ, поставлений наприкінці 2013 року, а також у другому кварталі 2014 року, в розмірі 3,1 млрд дол., визнається остаточною для національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», і водночас частковою для російського газового монополіста «Газпрому». Крім того, в протоколі знову зазначається, що борг має бути сплачений двома траншами до кінця року і факт його сплати є умовою поставок нових обсягів газу, які будуть оплачені на умовах попередньої оплати і без використання принципу «бери або плати».
Також у протоколі йдеться, що плата за транзит газу здійснюватиметься в повному обсязі відповідно до контракту. Причому «Газпром» повинен перераховувати кошти на рахунки «Нафтогазу».
Ціна газу, який Україна може закупити в період до 31 березня 2015 року, визначена таким чином: «Якщо її формульне значення перевищує показник у 333,33 дол. за тисячу кубометрів, то знижка, що надається постачальником палива, становить 100 дол. США. Якщо формульна ціна нижча 333,33 дол. за тисячу кубометрів, то знижка становитиме 30% від ціни».
Раніше в Європейській комісії уточнювали, що ціна палива в зимовий період для України становитиме 385 дол. за тисячу кубометрів.
В цілому Україна до кінця року виплатить Росії 4,6 млрд дол., включаючи суму боргу за паливо, поставлене в попередні періоди, в обсязі 3,1 млрд дол., а також ще 1,5 млрд дол. як передоплату за майже 4 млрд кубометрів палива, які також можуть бути поставлені до кінця 2014 року.