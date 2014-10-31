Єврокомісія допоможе Україні оплатити газ, якщо Росія раптом скасує знижку

Європейська комісія письмово закріпила намір надати гарантії фінансової підтримки України в частині оплати російського газу, у випадку, якщо Росія в односторонньому порядку не виконає своїх зобов'язань про дотримання ціни на газ.

Згідно з повідомленням Департаменту інформації і комунікацій з громадськістю та ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів, відповідного листа на ім'я президента України Петра Порошенко підписав президент Європейської комісії Жозе Мануель Баррозу.

Цей лист увійшов до загального пакета документів, підписаних у рамках газових переговорів між Україною, Росією та Європейським Союзом, що пройшли 29-31 жовтня.

Також у листі на ім'я Порошенка відзначається готовність Єврокомісії сприяти подальшому нарощуванню реверсних постачань газу в Україну з держав-членів ЄС.

Крім того, виступаючи на засіданні енергетичного штабу, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк підтвердив, що ЄС справді готовий надати Україні підтримку. «Якщо Росія в односторонньому порядку спробує змінити ціну, як вона це робила десятки разів, то ми тоді отримаємо фінансову допомогу від наших європейських партнерів з компенсації різниці в ціні», - сказав глава уряду.

Читайте такожКабмін опублікував тристоронній газовий протоколЯк повідомляв УНІАН, Україна, Росія і Євросоюз у рамках переговорів також підписали протокол, згідно з яким оплата Україною боргу за газ, поставлений наприкінці 2013 року, а також у другому кварталі 2014 року, в розмірі 3,1 млрд дол., визнається остаточною для національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», і водночас частковою для російського газового монополіста «Газпрому». Крім того, в протоколі знову зазначається, що борг має бути сплачений двома траншами до кінця року і факт його сплати є умовою поставок нових обсягів газу, які будуть оплачені на умовах попередньої оплати і без використання принципу «бери або плати».

Також у протоколі йдеться, що плата за транзит газу здійснюватиметься в повному обсязі відповідно до контракту. Причому «Газпром» повинен перераховувати кошти на рахунки «Нафтогазу».

Ціна газу, який Україна може закупити в період до 31 березня 2015 року, визначена таким чином: «Якщо її формульне значення перевищує показник у 333,33 дол. за тисячу кубометрів, то знижка, що надається постачальником палива, становить 100 дол. США. Якщо формульна ціна нижча 333,33 дол. за тисячу кубометрів, то знижка становитиме 30% від ціни».

Раніше в Європейській комісії уточнювали, що ціна палива в зимовий період для України становитиме 385 дол. за тисячу кубометрів.

В цілому Україна до кінця року виплатить Росії 4,6 млрд дол., включаючи суму боргу за паливо, поставлене в попередні періоди, в обсязі 3,1 млрд дол., а також ще 1,5 млрд дол. як передоплату за майже 4 млрд кубометрів палива, які також можуть бути поставлені до кінця 2014 року.