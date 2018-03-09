Потіснити «Газпром» у Європі: США збираються збільшити експорт зрідженого газу в чотири рази

В країні планують побудувати ще шість експортних терміналів.

Американська енергетична асоціація очікує чотириразового збільшення поставок зрідженого природного газу (СПГ) зі США в наступні п'ять років.

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Про це голова асоціації Баррі Уортінгтон заявив під час щорічної міжнародної конференції з енергетики CERAWee, яка проходить з 5 по 9 березня в Х'юстоні, повідомляє «Комерсант».

Він також зазначив, що в країні планують побудувати ще шість експортних терміналів.

За словами Уортінгтона, скраплений газ піде в Іспанію, Великобританію, Польщу, Італію і країни Прибалтики.

При цьому він визнав, що «російський газ буде домінувати в європейських поставках ще дуже довгий час».

Як повідомляв УНІАН, на початку березня в Європарламенті заявили, що ЄС повинен знизити свою залежність від поставок нафти та природного газу з країн - авторитарних режимів, до яких також належить і Росія.