Україна запросила комісію ЄС для вивчення обставин газової кризи

Українська сторона готова надати комісії всю необхідну інформацію.

Міністерство енергетики та вугільної промисловості офіційно запросило до України комісію з Європейського Союзу для оцінки ситуації з дефіцитом газу в газотранспортній системі України (газовою кризою), який виник 2-3 березня.

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Про це заступник міністра енергетики з питань євроінтеграції Наталія Бойко заявила в інтерв'ю «5 каналу», повідомляється на Урядовому порталі.

«Україна офіційно звернулася до Європейського Союзу з проханням, щоб незалежна комісія приїхала в Україну з метою дослідження ситуації», - повідомила Бойко.

За її словами, українська сторона готова надати комісії всю необхідну інформацію.

Довідка УНІАН. Газова криза мала місце 2-3 березня цього року. Вона сталася після того, як російський газовий монополіст «Газпром» програв судову тяжбу НАК «Нафтогаз України» у Стокгольмському арбітражному суді (російська сторона залишилася винна Україні 2,56 млрд дол.) і відмовився поставляти газ в Україну, а також знизив тиск газу на вході до української ГТС до критично низького рівня.

У «Нафтогазі» заявили, що такі дії «Газпрому» є невиконанням рішення суду, і саме вони призвели до виникнення дефіциту газу в ГТС України. Для його подолання Кабінет міністрів 2 березня увів обмеження на споживання газу всередині країни, а «Нафтогаз» у терміновому порядку закупив у польської компанії PGNiG 60 млн куб. м палива. Для подолання дефіциту з 2 на 3 березня Україна майже у 6 разів збільшила імпорт газу з ЄС.

Як заявив президент Петро Порошенко, станом на ранок 3 березня ситуація повністю стабілізувалася. При цьому, за словами глави держави, Україна підтвердила свій статус надійного транзитера. Пізніше, 6 березня, факт стабільності поставок газу через Україну було визнано і представниками Єврокомісії.