Яценюк доручив почати платити за російський газ

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив Міністерству фінансів, Національному банку та Національній акціонерній компанії «Нафтогаз України» почати процедуру оплати російського газу в частині оплати боргу, так і в частині передоплати за нові поставки, які повинні бути здійснені до кінця року. Як передає кореспондент УНІАН, про це Яценюк сказав під час засідання енергетичного штабу.

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«Міністерству фінансів, НБУ та «Нафтогазу» відповідно до підписаного тристороннього протоколу між Україною, ЄС і нашим сусідом - розпочати процедуру фінансової оплати в рамках протоколу (тристороннього газового протоколу, підписаного в Брюсселі 30 жовтня) - як для оплати отриманого газу, так і для додаткової оплати закачування до кінця року», - сказав глава уряду.

За його словами, оплата нових поставок буде напряму залежати від розрахунків споживання палива, які визначить «Нафтогаз». «Звичайно, все залежить від того, скільки буде споживати Україна»,- сказав Яценюк.

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