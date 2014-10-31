Прем'єр обіцяє звільняти чиновників за відключення світла

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк пообіцяв звільняти чиновників Міненерговугілля й інших відомств за допущення віялових відключень енергосистеми України.

Крім того, як передає кореспондент УНІАН, Яценюк пообіцяв звертатися в Генпрокуратуру і добиватися кримінальної відповідальності для тих, хто буде причетний до віялових відключень.

«Я вимагаю від НКРЕКУ і Міненерговугілля невідкладних рішень. Я попереджую офіційно: якщо ви допустите віялові відключення енергосистеми – полетять голови. І не тільки. Я вимагатиму від прокуратури притягання до кримінальної відповідальності, – сказав Яценюк під час засідання енергетичного штабу. - Два місяці я з вами говорю: «Хлопці, знайдіть рішення, тому що запасів на станціях на 5-7 днів». Ви мені розповідаєте сон старої кобили. Від ваших розповідей вугілля не додається».

Читайте такожВ уряді продовжують обіцяти, що відключень електроенергії не будеПрисутній на засіданні голова НКРЕКУ Володимир Демчишин відповів прем'єр-міністрові, що діючий тариф на електроенергію забезпечує бездефіцитну роботу теплової генерації. У свою чергу заступник міністра енергетики Вадим Уліда, також присутній на засіданні, поінформував, що до кінця року Україні необхідно імпортувати 2,8 млрд тонн енергетичного вугілля.

Разом з тим Уліда повідомив, що найбільший в Україні приватний енергетичний холдинг ДТЕК українського бізнесмена Ріната Ахметова поскаржився на відсутність оборотних коштів на закупівлю вугілля і погрожує найближчим часом почати відключення своїх станцій. «ДТЕК відключатиме станції», – сказав Уліда.