Кабмін готує умови конкурсу щодо залучення інвесторів до управління ГТС

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив керівництву Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» і Міністерству енергетики і вугільної промисловості України вже наступного тижня представити умови публічного конкурсу на залучення інвесторів до управління українською газотранспортною мережею.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це Яценюк сказав під час засідання енергетичного штабу.

«Я чекаю наступного тижня (умови конкурсу - УНІАН). Прошу подати мені умови публічного конкурсу із залучення в українську газотранспортну систему і підземні сховища іноземних інвесторів з ЄС і США, як це було передбачено законом», - сказав керівник уряду.

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