У Росії відмовилися коментувати можливість прямих поставок газу на Донбас
Голова Міненерго РФ Олександр Новак відмовився коментувати можливість прямого постачання російського газу на окуповані проросійськими бойовиками території Донбасу.
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Новак сказав на прес-конференції в Москві.
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"У нас єдиний, один контракт між "Газпромом" і НАК "Нафтогаз України". Це єдиний договір і єдиний постачальник і єдиний покупець", - сказав Новак, відповідаючи на питання, чи можливі поставки російського газу на окуповані території Донецької і Луганської областей.
Раніше УНІАН повідомляв, що Україна до кінця року повинна виплатити Росії $4,6 млрд за газ.
Також повідомлялося, що у березні цього року Росія, всупереч усім міжнародним нормам, анексувала український Крим, чим викликала найсильнішу від часів "холодної війни" кризу у відносинах із західними державами, які вже ввели проти неї кілька етапів санкцій.
Від квітня Росія активно підтримує проросійських бойовиків на Донбасі, і ввела туди свої регулярні війська.