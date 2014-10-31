У Росії відмовилися коментувати можливість прямих поставок газу на Донбас

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Новак сказав на прес-конференції в Москві.

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"У нас єдиний, один контракт між "Газпромом" і НАК "Нафтогаз України". Це єдиний договір і єдиний постачальник і єдиний покупець", - сказав Новак, відповідаючи на питання, чи можливі поставки російського газу на окуповані території Донецької і Луганської областей.

Раніше УНІАН повідомляв, що Україна до кінця року повинна виплатити Росії $4,6 млрд за газ.

Також повідомлялося, що у березні цього року Росія, всупереч усім міжнародним нормам, анексувала український Крим, чим викликала найсильнішу від часів "холодної війни" кризу у відносинах із західними державами, які вже ввели проти неї кілька етапів санкцій.

Від квітня Росія активно підтримує проросійських бойовиків на Донбасі, і ввела туди свої регулярні війська.