Прем'єр Польщі назвав "Північний потік - 2" небезпечним проектом

Прем'єр-міністри країн Прибалтики також занепокоєні цим проектом.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравєцький заявив, що "Північний потік - 2" може загрожувати безпеці Балтійського регіону.

Про це він заявив під час зустрічі з прем'єр-міністрами країн Прибалтики у Вільнюсі, повідомляє Polskie Radio.

Польський прем'єр-міністр наголосив, що країни Прибалтики "намагаються поглиблювати співробітництво" у сфері транспортування газу та нафти.

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Він повідомив, що темою переговорів було питання "Північного потоку- 2". Усі прем'єр-міністри, як він повідомив, заявили, що це "дуже небезпечний проект для безпеки цієї частини Європи".

Довідка УНІАН. Проектом «Північний потік-2» передбачено будівництво і роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Новий трубопровід планується побудувати поряд із уже існуючим «Північним потоком-1». Голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв заявляв, що «Північний потік-2» жодним чином не сприяє диверсифікації поставок газу до Євросоюзу і не забезпечує йому доступ до нових джерел газу.

Крім того, Коболєв зазначав, що цей газопровід може позбавити Україну доходів від транзиту. Також, за даними Коболєва, уряд Німеччини планує в березні надати остаточний дозвіл на будівництво газопроводу «Північний потік-2».