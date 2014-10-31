ЄС може виділити €300 млн на газопровід з Польщі до Литви

Раніше у жовтні заступник голови НАК "Нафтогаз України" Олександр Тодійчук заявив, що Україна після планованого будівництва нового газопроводу у Польщу зможе отримувати газ не лише з цієї країни, але у перспективі також із Литви, яка від 2015 року почне імпортувати скраплений газ.

Польська компанія повідомила, що остаточне рішення про дофінансування будівництва цього газопроводу ще не прийняте, зазначивши, що вартість усього проекту становить 558 млн євро.

"Це посилить ЄС у відносинах із «Газпромом», який продовжує шантажувати Європу припиненням транзиту через Україну", - написала польська Gazeta Wyborczа, коментуючи інформацію про можливе виділення Євросоюзом коштів на цей проект.

Видання також зазначає, що, крім доступу до литовського терміналу LNG, новий газопровід з'єднає польську газотранспортну систему із найбільшим у Латвії сховищем газу в Інчукалнсе, у якому може зберігатися 2 млрд кубометрів цього палива.

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Gaz System також повідомив, що в число проектів, які можуть отримати фінансування ЄС, увійшли також підготовка проектної документації на будівництво газопроводів між Польщею і Чехією і Польщею та Словаччиною: на суму 1,5 млн євро і 4,6 млн євро відповідно.

Раніше у "Нафтогазі" повідомляли, що новий газопровід з Польщі в Україну збудують не раніше 2017 року.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні голова уряду України Арсеній Яценюк доручив провести термінові переговори з Європейським банком реконструкції та розвитку на тему будівництва нового газопроводу з Польщею, який, за його даними, дозволив би щодоби прокачувати з Європи в Україну 80 млн кубометрів газу. Яценюк заявив, що такий газопровід дозволить Києву купувати все необхідне паливо на європейському ринку.

Раніше у жовтні представник польської компанії Polenergia, яка допомагає "Нафтогазу" в реалізації проекту будівництва нового інтерконектора між Україною та Польщею, заявив, що спорудження газопроводу, здатного щорічно прокачувати 8 млрд кубометрів газу, коштуватиме 245 млн дол.