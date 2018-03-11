Четвертий енергоблок Запорізької АЕС відключений від енергомережі для планового ремонту

Завершення ремонту планується до 26 жовтня 2018 року.

Четвертий енергоблок Запорізької атомної електростанції відключений від енергомережі для проведення середнього планового ремонту.

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Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

"11 березня о 00:05 енергоблок №4 Запорізької АЕС відключений від енергомережі для проведення середнього планового ремонту. Завершення ремонту планується до 26 жовтня 2018 року", - йдеться в повідомленні.

У Міненерго зазначили, що на даний момент на Запорізькій АЕС в роботі перебувають чотири енергоблоки. Сумарна потужність генераторів становить 3950 МВт.

"Радіаційний фон на проммайданчику і в санітарно-захисній зоні (територія навколо АЕС радіусом 2,5 км) - 8-12 мікрорентген на годину, що відповідає природному радіаційному фону в місці розташування Запорізької АЕС", - повідомили у відомстві.

Довідка УНІАН. Запорізька АЕС - найбільший енергетичний об'єкт в Україні та Європі зі встановленою потужністю 6000 МВт. На ЗАЕС експлуатуються 6 енергоблоків потужністю 1 млн кВт кожний. Перший енергоблок був введений в експлуатацію в 1984 році, другий - в 1985 р., третій - у 1986 році, четвертий - в 1987 р., п'ятий - у 1989 р., шостий - у 1995 році. Починаючи з 1984 року, внесок Запорізької АЕС в енергетику країни зріс з 2 до 22%.