ЄБРР виділив майже 26 мільйонів євро на сонячні електростанції на Вінниччині

За словами президента, завдяки цьому проекту отримають робочі місця понад 350 осіб.

Європейський банк реконструкції і розвитку виділив 25,9 мільйона євро на будівництво трьох сонячних електростанцій у Вінницькій області.

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Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив президент України Петро Порошенко.

"Європейський банк реконструкції та розвитку виділив 25,9 мільйона євро на будівництво трьох сонячних електростанцій у Вінницькій області", - написав Порошенко.

"Цей проект - ще один крок до енергонезалежності нашої держави. А також нові робочі місця для 350 осіб, які будуть зайняті на будівництві, і ще 15-ти, зайнятих на обслуговуванні станції", - додав він.

Президент подякував партнерам за підтримку.