За останні три роки Україна зменшила споживання газу на 6 мільярдів кубометрів – Гройсман

За прогнозами, до 2022 року споживання газу можна зменшити ще на 5 млрд кубів.

Прем’єр-міністр Володимир Гройман заявляє, що за останні три роки Україна зменшила споживання газу на 6 млрд куб. метрів.

Про це він написав у Facebook у дописі «Енергоефективність просто мовою цифр».

«Скільки Україна споживала газу (населення, теплокомуненерго, бюджетні установи): 2014 рік - 24 млрд кубів; 2017 рік - 18 млрд кубів. За три роки ми зменшили споживання газу на 6 млрд кубів. Прогноз на 2022 рік – 13 млрд кубів. Тобто Україна може зменшити споживання ще на 5 млрд кубів», - зазначив прем’єр.

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Також він відзначив поступ у сфері відновлюваної енергетики (ВДЕ).

«4 квартал 2015 року – 21 приватне домогосподарство має сонячну електроустановку; 4 квартал 2017 року – 3010 приватних домогосподарств встановили сонячні електроустановки. 2014-2017 - 1900 МВт нових теплових потужностей ВДЕ.

Крім того, за даними Гройсмана, у рамках державної програми для населення "Теплі кредити", що стартувала в жовтні 2014 року вже видано 274 тисячі кредитів на 5 млрд грн. Учасниками програми є близько 400 тисяч домогосподарств.

«Держава повертає 20% для заміни газових котлів (35% для субсидіантів) та 35% - на інші заходи (заміна вікон, встановлення лічильників, утеплення)», - додав прем’єр.