На добудову саркофага на Чорнобильській АЕС не вистачає 615 млн євро
На добудову конфайнменту, який повинен замінити тимчасовий саркофаг над четвертим блоком Чорнобильської атомної електростанції, не вистачає 615 млн євро.
Про це йдеться в повідомленні Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР). «Бюджетний дефіцит чорнобильського проекту становить 615 млн євро. Для покриття цього дефіциту пропонується внесення додаткового вкладу з боку ЄБРР у розмірі 350 млн євро, вкладу з боку G7 у розмірі 165 млн євро, а також залучення грантового фінансування в розмірі близько 100 млн євро від інших країн-донорів, які не входять до G7», - йдеться в повідомленні банку.
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Згідно з повідомленням, країни G7 ведуть активну роботу з мобілізації додаткових коштів і планують проведення конференції по збору коштів навесні 2015 року.
«У випадку, якщо країни-донори, що не входять в G7, не зможуть зібрати необхідні кошти ЄБРР надасть відсутнє фінансування з власних фондів», - підкреслюється в повідомленні ЄБРР.