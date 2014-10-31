На добудову саркофага на Чорнобильській АЕС не вистачає 615 млн євро

Про це йдеться в повідомленні Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР). «Бюджетний дефіцит чорнобильського проекту становить 615 млн євро. Для покриття цього дефіциту пропонується внесення додаткового вкладу з боку ЄБРР у розмірі 350 млн євро, вкладу з боку G7 у розмірі 165 млн євро, а також залучення грантового фінансування в розмірі близько 100 млн євро від інших країн-донорів, які не входять до G7», - йдеться в повідомленні банку.

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Згідно з повідомленням, країни G7 ведуть активну роботу з мобілізації додаткових коштів і планують проведення конференції по збору коштів навесні 2015 року.

«У випадку, якщо країни-донори, що не входять в G7, не зможуть зібрати необхідні кошти ЄБРР надасть відсутнє фінансування з власних фондів», - підкреслюється в повідомленні ЄБРР.