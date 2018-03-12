Нафта дорожчає на даних по буровим установкам в США

Brent подорожчала до $65,53 за барель, WTI - до $62,06 за барель.

Світові ціни на нафту незначно зростають у понеділок вранці на даних про зниження кількості нафтових бурових установок у США, а також на статистиці ринку праці країни, повідомляє Прайм.

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"Станом на 6:49 вартість травневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 0,06%, до 65,53 долара за барель, ціна квітневих ф'ючерсів на нафту марки WTI піднімалася на 0,03%, до 62,06 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

У п'ятницю американська нафтогазова сервісна компанія Baker Hughes, a GE Company (BHGE) відзвітувала про кількість бурових установок у США. Згідно з даними BHGE, за підсумками що завершився 2 березня робочого тижня загальна кількість бурових установок у США збільшилася на три штуки - до 984 одиниць.

Але при цьому кількість нафтових установок знизилося на чотири штуки, до 796 одиниць. Кількість газових бурових установок, відповідно, зросла на сім і становить 188 штук.

На думку аналітиків, на хід торгів також вплинула статистика ринку праці США. За даними мінпраці країни, опублікованими в п'ятницю, в лютому економіка США додала 313 тисяч робочих місць в несільськогосподарських галузях економіки. Це зростання стало найбільшим за більше ніж 1,5 року. Аналітики очікували збільшення робочих місць на 200 тисяч.

Зростання кількості робочих місць може сприяти збільшенню попиту на паливо. "Скорочення кількості бурових установок і хороші показники зайнятості, можливо, підтримували зростання цін на нафту", - наводить агентство Reuters думка інвестиційного аналітика Rivkin Securities Вільяма O Лафлина (William O Loughlin).