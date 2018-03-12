В українських сховищах залишилося 9 мільярдів кубів газу

Україна увійшла до 2018 року з найбільшими порівняно з початком п'яти останніх років запасами газу в підземних сховищах – 14,7 мільярда кубометрів.

Запаси природного газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) з 3 по 10 березня скоротилися на 6,4%, або на 615 мільйонів кубометрів, до 9,027 мільярда кубометрів з 9,642 мільярда кубометрів.

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Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України держкомпанії "Укртрансгаз".

Зокрема, за даними компанії, 10 березня зі сховищ відібрано 64,09 мільйона кубометрів газу.

Як повідомляв УНІАН, Україна увійшла в 2018 рік з найбільшими порівняно з початком п'яти останніх років запасами газу в підземних сховищах – 14,7 мільярда кубометрів газу.

26 жовтня 2017 року Україна припинила закачування газу в підземні сховища і почала її відбір для потреб опалювального сезону.

До початку опалювального сезону 2017-2018 років (15 жовтня 2017 року) в ПСГ було накопичено 16,8 мільярда кубометрів газу.