Могеріні закликала "Газпром" поважати свої контрактні зобов'язання перед "Нафтогазом"

Єврокомісія веде інтенсивні дискусії з участю віце-президента ЄК Мароша Шефчовича для позитивного вирішення газової суперечки України і Росії.

Російський газовий монополіст "Газпром" повинен поважати свої контрактні зобов'язання, зокрема, з постачання газу Україні в рамках рішення Стокгольмського арбітражу щодо спору з Національним холдингом "Нафтогаз України".

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Про це заявила Верховний представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і безпеки Федеріка Могеріні на спільному з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом брифінгу в Києві.

"Ми обговорили з прем'єр-міністром недавнє рішення "Газпрому" припинити вже оплачені постачання газу в Україну. Ми прийшли до згоди в тому, що "Газпром" повинен поважати свої контрактні зобов'язання. Європейська комісія проводить інтенсивні дискусії з участю віце-президента Мароша Шефчовича, щоб досягти позитивного вирішення цього питання", - сказала вона.

У свою чергу, Гройсман зазначив, що Україна як демократична та цивілізована країна вимагає від Росії виконати рішення міжнародного суду.

«Україна залишається абсолютно на позиції виконання рішення суду. Ми як демократична цивілізована країна не даємо оцінок суду, а говоримо про те, що потрібно виконувати, і вимагаємо від Росії виконати рішення Стокгольмського арбітражу», - підкреслив прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, «Газпром» програв судову тяжбу з «Нафтогазом» в Стокгольмському арбітражі, згідно з рішенням якого він повинен виплатити української компанії 2,56 млрд дол. При цьому російській компанії щодня нараховуються відсотки в розмірі 500 тис. дол., поки вона не виконає рішення арбітражу про виплату боргу в Україні. Станом на 7 березня сума відсотків за невиплату «Газпромом» боргу становила 3,5 млн дол.

«Газпром» на тлі програшу заявив про намір розірвати контракт на постачання і транзит газу з Україною в судовому порядку, а також знизив тиск у газотранспортній системі, що ускладнило транзит газу в Європу. Однак в Єврокомісії заявили, що Україна виконує всі взяті на себе зобов'язання з постачання газу.

Уряд України має намір стягнути з Газпрому» сумарно 8,5 млрд дол. за рішенням Стокгольмського арбітражу і Антимонопольного комітету України – 2,56 млрд дол. і 172 млрд грн, відповідно.