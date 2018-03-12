Попри величезні поклади вугілля, Україна планує збільшити імпорт вугілля з РФ – експерт РПР

На думку експерта, держава не створює належні стимули для переведення енергетики з імпортного антрациту на вугілля марки Г, яке видобувається в Україні.

«Не зважаючи на те, що Росія - країна-агресор, Україна планує лише збільшувати імпорт вугілля звідти. Це попри те, що маємо величезні власні розроблені пласти вугілля», - заявила на своїй сторінці в мережі Facebook експерт Реанімаційного пакету реформ, координатор житлово-комунальних програм Громадянської мережі ОПОРА Тетяна Бойко. За її інформацією імпорт вугілля з РФ буде збільшений з 3766,9 тис. тонн в 2017 році до 4881,5 тис. тонн в 2018 році.

На думку експерта, держава не створює належні стимули для переведення енергетики з імпортного антрациту на вугілля марки Г, яке видобувається в Україні.

«А якщо не заборонити дешевий імпорт у ворога, яка мотивація (крім патріотизу - у кого він є) у теплової генерації і когенерації замінювати блоки з марки А на Г та використовувати інші види палива (читай - вкладати кошти в модернізацію)?», - задається риторичним питанням вона.

Як повідомлялося, 19 лютого на Пленумі ЦК Профспілки працівників вугільної промисловості України було прийнято вимоги працівників державних вугільних підприємств. Зазначені вимоги оформлено у вигляді Маніфесту, який включає п'ять основних кроків щодо порятунку галузі. Серед вимог Маніфесту - зобов'язати всі ТЕС і ТЕЦ невідкладно перевести існуюче обладнання зі спалювання антрациту на українське вугілля. Це зменшить потребу в антрациті і створить підстави для розвитку української вугільної промисловості. Також, у документі сказано, що потрібно терміново закріпити на законодавчому рівні перевагу українського вугілля перед іноземним.

20 вересня Рада оптового ринку електроенергії (ОРЕ), затвердила зміни в Правила ОРЕ, встановивши пріоритет включення енергоблоків, які працюють на вугіллі газової групи (марка Г). За задумом, насамперед мають працювати блоки на марці Г. У свою чергу, ті що використовують імпортний антрацит, підключатимуться тільки в разі необхідності. Це мало би створило економічні стимули генеруючим компаніям активізувати процес переобладнання антрацитових потужностей на газову групу вугілля. Втім, це рішення заблоковано Антимонопольним комітетом України, який перевіряє його на відповідність законодавству.

За словами профільного віце-прем’єра Володимира Кістіона, рішення щодо запровадження пріоритетності українського вугілля над імпортом не входить до повноважень Кабінету міністрів України, тому в уряді це питання зараз навіть не розглядається.

За інформацією Державної фіскальної служби, Україна в 2017 році збільшила валютні витрати на імпорт кам’яного вугілля та антрациту в порівнянні з 2016 роком майже в два рази – з $1,5 до $2,7 млрд. Найбільшим постачальником вугілля стала Російська Федерація, частка якої в імпорті склала 56% ($1,522 млрд).