Україна збільшила імпорт нафтопродуктів в 2,3 раза, найбільше купила у Росії

Росія випередила традиційного основного постачальника палива в Україну – білоруські НПЗ.

Україна в січні-лютому 2018 року імпортувала нафтопродуктів на 646,7 мільйона доларів, що в 2,3 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомляє Державна фіскальна служба.

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Згідно з даними відомства, імпорт нафтопродуктів з Росії в грошовому вираженні склав 257 мільйонів доларів (39,8% від витрат на імпорт нафтопродуктів), з Білорусі – 240,4 мільйона доларів (37,2%), з Литви – 62,7 мільйона доларів (частка 9,7%). З інших країн за звітний період було імпортовано нафтопродуктів на 86,5 мільйона доларів.

Як повідомляв УНІАН, Україна в січні 2018 року імпортувала нафтопродуктів на 344,1 мільйона доларів, що на 22% більше, ніж за аналогічний період 2017 року.