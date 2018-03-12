Україна знову закликала Європу відмовитися від будівництва "Північного потоку-2"

За словами Порошенка, лише об'єднані дії України і Євросоюзу зможуть забезпечити енергетичну безпеку.

Російський "Газпром" остаточно втратив імідж надійного партнера в енергетичній сфері для Європейського Союзу і для України.

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Про це заявив президент України Петро Порошенко в ході спільного брифінгу з віце-президентом Європейської комісії - Верховним представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федерикой Могерини в рамках її візиту до Києва.

"Газпром" остаточно втратив імідж надійного партнера в енергетичній сфері для Європейського Союзу і для України... Росія є ненадійним постачальником, і тільки об'єднані дії України і Європейського Союзу зможуть забезпечити енергетичну безпеку як України, так і ЄС", - сказав глава держави.

Порошенко зазначив, що "Газпром" в черговий раз продемонстрував наміри використовувати в майбутньому питання постачання газу в Європу як спосіб геополітичної боротьби, нехтуючи контрактними зобов'язаннями і правосуддям.

"Враховуючи це, Україна ще раз звернулася до Європейської комісії та держав-членів ЄС з проханням відмовитися від намірів будівництва "Північного потоку-2" як проекту, який загрожує енергетичній безпеці України і ЄС", - додав президент.

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За його словами, в ході найближчого саміту Україна і ЄС планують обговорити секторальні напрямки співпраці і можливість приєднання нашої країни до Енергетичного союзу.

Як повідомляв УНІАН, "Газпром" програв судову тяжбу з "Нафтогазом" в Стокгольмському арбітражі, згідно з рішенням якого він повинен виплатити української компанії 2,56 мільярда доларів. При цьому російській компанії щодня нараховуються відсотки в розмірі 500 тисяч доларів, поки вона не виконає рішення арбітражу про виплату боргу в Україні. Станом на 7 березня сума відсотків за невиплату "Газпромом" боргу становила 3,5 мільйона доларів.

"Газпром" на тлі програшу заявив про намір розірвати контракт на постачання і транзит газу з Україною в судовому порядку, а також знизив тиск у газотранспортній системі, що ускладнило транзит газу в Європу. Однак в Єврокомісії заявили, що Україна виконує всі взяті на себе зобов'язання з постачання газу.

Уряд України має намір стягнути з Газпрому" сумарно 8,5 мільярда доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу та Антимонопольного комітету України – 2,56 мільярда доларів і 172 мільярдів гривень, відповідно.